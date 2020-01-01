Луцькі прикордонники куплять 8 спецавтомобілів для патрулювання





Військова частина 9971 організовує аукціон у системі «Prozorro», - пише



Тендерні пропозиції прийматимуть до 27 березня, розпочнуть аукціон 4 травня. Період постачання – до 30 вересня. Йдеться про придбання восьми патрульних автомобілів підвищеної прохідності спеціалізованого призначення. Очікувана вартість становить 4,6 мільйона гривень.



У технічній документації вказують: «новий не уживаний автомобіль підвищеної прохідності (спеціалізованого призначення) з оформленою належним чином сервісною книжкою; привід – 4х4 (можливість використання моно та повного приводу); кліренс – не нижче 210 мм; КПП – механічна, не менше 6 передач; підсилювач керма – обов’язково; двигун: потужність – не нижче 80 кВт; об’єм – не більше 1500 сантиметрів кубічних; тип пального – дизель; екологічний стандарт – не нижче (Євро 5); кількість місць для сидіння – не менше 5 (включаючи місце водія); блокування міжосьового диференціала – обов’язково; наявність АВS – обов’язково; наявність GPS – обов’язково; наявність 2-х передніх подушок безпеки – обов’язково; гарантійний термін експлуатації – не менше 36 місяців або 100 тисяч кілометрів пробігу».



Кожен автомобіль повинен бути обладнаний системою радіозв’язку (змонтованою в транспортному засобі радіостанцією типу Motorola DM 4401 або еквівалент).

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