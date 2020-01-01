Гончарук знову попросив Зеленського про відставку, - ЗМІ





Цього разу Гончарук наполягає, щоб глава держави задовольнив його прохання, - пише



Гончарук роздратований ситуацією, в якій медіа публічно смакують кандидатури для його можливої заміни, а президент не тільки не захищає свій Кабмін, але й не заперечує розгляду альтернативних кандидатур, кажуть джерела НВ.



Останньою краплею терпіння Гончарука, за словами одного з джерел, близького до ситуації, стала зустріч між президентом, міністром юстиції Денисом Малюською і бізнесменом Ігорем Коломойським, де глава держави розкритикував міністра.



До приходу в уряд Малюська, так само як і Гончарук, працював в BRDO / World Bank Group, і вважався людиною близькою до прем'єра.



Також джерела НВ повідомили, що позиції Гончарука значно ослабли після приходу Андрія Єрмака на посаду глави Офісу президента. Попередній глава Офісу Андрій Богдан нібито підтримував починання нинішнього прем'єра в значно більшому ступені.



Заміною Гончаруку, тобто людиною, яка може стати виконувачем обов’язків прем'єра, оточенню президента бачиться Денис Шмигаль — він недавно став віце-прем'єром в уряді. Юридичні механізми, яку можуть забезпечити ротацію, поки знаходяться в стані пошуку, повідомили джерела.



На підтвердження намірів президента провести заміни на вищому рівні Кабміну, НВ з незв’язаних джерел отримав копію документа, який президент направив голові парламенту Дмитру Разумкова. У ньому глава держави вимагає скликати позачергове засідання Ради в 16.00 в середу, 4 березня.



Останнім з п’яти пунктів порядку Зеленський пропонує парламенту розглянути питання про Кабінет міністрів.



Гончарук, Єрмак і Малюська не встигли відповісти на запити НВ до моменту публікації цього матеріалу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук 28 лютого повторно подав прохання про відставку Президенту Володимиру Зеленському.Цього разу Гончарук наполягає, щоб глава держави задовольнив його прохання, - пише НВ , посилаючись на власні джерела.Гончарук роздратований ситуацією, в якій медіа публічно смакують кандидатури для його можливої заміни, а президент не тільки не захищає свій Кабмін, але й не заперечує розгляду альтернативних кандидатур, кажуть джерела НВ.Останньою краплею терпіння Гончарука, за словами одного з джерел, близького до ситуації, стала зустріч між президентом, міністром юстиціїі бізнесменом, де глава держави розкритикував міністра.До приходу в уряд Малюська, так само як і Гончарук, працював в BRDO / World Bank Group, і вважався людиною близькою до прем'єра.Також джерела НВ повідомили, що позиції Гончарука значно ослабли після приходуна посаду глави Офісу президента. Попередній глава Офісу Андрій Богдан нібито підтримував починання нинішнього прем'єра в значно більшому ступені.Заміною Гончаруку, тобто людиною, яка може стати виконувачем обов’язків прем'єра, оточенню президента бачиться— він недавно став віце-прем'єром в уряді. Юридичні механізми, яку можуть забезпечити ротацію, поки знаходяться в стані пошуку, повідомили джерела.На підтвердження намірів президента провести заміни на вищому рівні Кабміну, НВ з незв’язаних джерел отримав копію документа, який президент направив голові парламенту. У ньому глава держави вимагає скликати позачергове засідання Ради в 16.00 в середу, 4 березня.Останнім з п’яти пунктів порядку Зеленський пропонує парламенту розглянути питання про Кабінет міністрів.Гончарук, Єрмак і Малюська не встигли відповісти на запити НВ до моменту публікації цього матеріалу.

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