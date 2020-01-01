Україна не закриватиме кордони через коронавірус

Вадим Пристайко запевнив, що України не закриватиме кордони через коронавірус.



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"Ми не розглядаємо варіант закриття кордону через коронавірус, які і всі інші країни світу. Так, деякі намагаються вжити заходи довкола деяких регіонів, деяких міст. На кордоні ми значно посилили перевірку. Десятки тисяч людей уже перевірені прикордонниками, нашими лікарями. Як ви знаєте, на території України поки немає випадків коронавірусу", - наголосив Пристайко.



Крім того, міністр зауважив, що закрити кордони не реально, а також наголосив, що ВООЗ розробила рекомендації, аби зупинити поширення вірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр закордонних справ Українизапевнив, що України не закриватиме кордони через коронавірус.Про це повідомляє УНН. "Ми не розглядаємо варіант закриття кордону через коронавірус, які і всі інші країни світу. Так, деякі намагаються вжити заходи довкола деяких регіонів, деяких міст. На кордоні ми значно посилили перевірку. Десятки тисяч людей уже перевірені прикордонниками, нашими лікарями. Як ви знаєте, на території України поки немає випадків коронавірусу", - наголосив Пристайко.Крім того, міністр зауважив, що закрити кордони не реально, а також наголосив, що ВООЗ розробила рекомендації, аби зупинити поширення вірусу.

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