вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Україна не закриватиме кордони через коронавірус

Україна не закриватиме кордони через коронавірус
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив, що України не закриватиме кордони через коронавірус.

Про це повідомляє УНН.

"Ми не розглядаємо варіант закриття кордону через коронавірус, які і всі інші країни світу. Так, деякі намагаються вжити заходи довкола деяких регіонів, деяких міст. На кордоні ми значно посилили перевірку. Десятки тисяч людей уже перевірені прикордонниками, нашими лікарями. Як ви знаєте, на території України поки немає випадків коронавірусу", - наголосив Пристайко.

Крім того, міністр зауважив, що закрити кордони не реально, а також наголосив, що ВООЗ розробила рекомендації, аби зупинити поширення вірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, кордон, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На погашення зарплатного боргу перед шахтарями виділили пів мільярда
Сьогодні, 04:03
Україна не закриватиме кордони через коронавірус
Сьогодні, 03:09
Луцьк прийматиме першість Західної України зі східних танців. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Гончарук знову попросив Зеленського про відставку, - ЗМІ
Сьогодні, 01:17
Які документи невдовзі з`являться в мобільному додатку «Дія»
Сьогодні, 00:15
Схожі новини
Коронавірус: в РНБО повідомили, хто в зоні ризику Коронавірус: в РНБО повідомили, хто в зоні ризику
27 лютий, 06:26
В Україні посилюють заходи безпеки через коронавірус В Україні посилюють заходи безпеки через коронавірус
25 лютий, 00:17
Україна може вдруге евакуювати з Китаю своїх громадян Україна може вдруге евакуювати з Китаю своїх громадян
23 лютий, 10:10
Митрополит Михаїл закликав волинян проявити милосердя до евакуйованих з Китаю українців Митрополит Михаїл закликав волинян проявити милосердя до евакуйованих з Китаю українців
20 лютий, 23:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька MONATIK випустив новий романтичний кліп. ВІДЕО
28 лютий, 10:48
 1
На погашення зарплатного боргу перед шахтарями виділили пів мільярда
Сьогодні, 04:03
 0
Україна не закриватиме кордони через коронавірус
Сьогодні, 03:09
 0
Луцьк прийматиме першість Західної України зі східних танців. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
Гончарук знову попросив Зеленського про відставку, - ЗМІ
Сьогодні, 01:17
 0
Медіа
відео
1/8