На погашення зарплатного боргу перед шахтарями виділили пів мільярда





Кабмін спрямує на погашення заборгованості до квітня 654 млн грн, - пише



Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та захисту довкілля.



«Вже наступного тижня Державна казначейська служба України перерахує 654 млн грн, які будуть спрямовані на забезпечення оплати праці шахтарів та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати. У Мінекоенерго питання виплати заборгованості із зарплати шахтарям – номер один на порядку денному, і вона повинна бути погашена в найближчі місяці», - сказано в повідомленні.



Як повідомляв УНІАН, 25 лютого на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України президент Зеленський доручив міністру енергетики та захисту довкілля протягом двох місяців погасити всі борги із зарплати шахтарям, інакше уряд повинен відмовитися від своєї зарплати.



Президент зазначив, що борги із зарплати перед гірниками становлять понад 1 млрд грн.

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