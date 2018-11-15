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Трьох заїжджих «гастролерів», які побили лучанина та вкрали у нього понад 1, 5 мільйонів, взяли під варту

Трьох заїжджих «гастролерів», які побили лучанина та вкрали у нього понад 1, 5 мільйонів, взяли під варту
Трьох заїжджих «гастролерів», які 26 лютого у Луцьку побили місцевого жителя та заволоділи його грошима у різній валюті на суму майже 1 млн 700 тисяч, взято під варту.

Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

Слідство вважає, що нападники, двоє з яких уже мали проблеми із законом, прибули у Луцьк із визначеною метою, ретельно розробивши план злочину.

Один із них залишився чекати неподалік у автомобілі, двоє інших у під’їзді будинку на вулиці Степана Бандери напали на лучанина, жорстоко його побили та відібрали сумочку, в якій було понад 51 тис. доларів США, 12810 євро, 7500 злотих, 81 тис. російських рублів та 2500 шведських крон.

Після вчинення злочину нападники втекли з міста. Затримали їх завдяки скоординованим діям правоохоронців усього через дві години.

Усім трьом повідомлено про підозру у розбої в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Згідно з рішенням суду найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.

До слова, за вчинення такого злочину санкцією ч. 4 ст. 187 КК України передбачено покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: банда, крадіжка, лучанин
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Коментарі 1
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"скоординовані дії"? Ви ж самі видали новину, в якій пишете, що їх зупинили за порушення ПДР. Wtf?
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