Трьох заїжджих «гастролерів», які побили лучанина та вкрали у нього понад 1, 5 мільйонів, взяли під варту

які 26 лютого у Луцьку побили місцевого жителя та заволоділи його грошима у різній валюті на суму майже 1 млн 700 тисяч, взято під варту.



Про це



Слідство вважає, що нападники, двоє з яких уже мали проблеми із законом, прибули у Луцьк із визначеною метою, ретельно розробивши план злочину.



Один із них залишився чекати неподалік у автомобілі, двоє інших у під’їзді будинку на вулиці Степана Бандери напали на лучанина, жорстоко його побили та відібрали сумочку, в якій було понад 51 тис. доларів США, 12810 євро, 7500 злотих, 81 тис. російських рублів та 2500 шведських крон.



Після вчинення злочину нападники втекли з міста. Затримали їх завдяки скоординованим діям правоохоронців усього через дві години.



Усім трьом повідомлено про підозру у розбої в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Згідно з рішенням суду найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.



До слова, за вчинення такого злочину санкцією ч. 4 ст. 187 КК України передбачено покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Трьох заїжджих «гастролерів»,у різній валюті на суму майже 1 млн 700 тисяч, взято під варту.Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.Слідство вважає, що нападники, двоє з яких уже мали проблеми із законом, прибули у Луцьк із визначеною метою, ретельно розробивши план злочину.Один із них залишився чекати неподалік у автомобілі, двоє інших у під’їзді будинку на вулиці Степана Бандери напали на лучанина, жорстоко його побили та відібрали сумочку, в якій було понад 51 тис. доларів США, 12810 євро, 7500 злотих, 81 тис. російських рублів та 2500 шведських крон.Після вчинення злочину нападники втекли з міста. Затримали їх завдяки скоординованим діям правоохоронців усього через дві години.Усім трьом повідомлено про підозру у розбої в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Згідно з рішенням суду найближчих 60 днів вони перебуватимуть під вартою.До слова, за вчинення такого злочину санкцією ч. 4 ст. 187 КК України передбачено покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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