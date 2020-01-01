29 лютого – яке сьогодні свято та чому цей день вважається особливо небезпечним





Іменини сьогодні святкує Ілля, - пише



Народні прикмети на 29 лютого



– Ліс тріщить – до морозу, шарудить – відлиги.



– Туман або сніг в цей день – до врожаю.



– Сни, побачені 29 лютого, незабаром здійсняться.



– Якщо цього дня не гавкають собаки і не співають півні, а над будинками кружляють великі зграї ворон, то незабаром зможе прийти страшна епідемія.



Що можна робити 29 лютого



​1. Щоб не захворіла худоба в цей день, треба у хліві повісити оберіг.



Що не можна робити 29 лютого



​1. У цей день не можна пускати до себе в оселю посторонніх та чужих людей.



​2. Не можна цього дня випускати надвір своїх домашніх улюбленців. Самому також варто перебувати увесь день вдома і не виходити зайвий раз без потреби.



​3. У цей день не можна купувати тварин, адже вони будуть завжди агресивними і часто хворітимуть.



​4. Не рекомендується у Касьянів день купувати житло.



​5. Нікому в цей день не розповідайте про свої справи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 лютого в народному календарі відзначають Касіянів день, який випадає лише у високосний рік (один раз в 4 роки). Цей день вважається особливо небезпечним. Рекомендується не виходити з дому без потреби та не розпочинати жодних справ.Іменини сьогодні святкує, - пише "24 канал". – Ліс тріщить – до морозу, шарудить – відлиги.– Туман або сніг в цей день – до врожаю.– Сни, побачені 29 лютого, незабаром здійсняться.– Якщо цього дня не гавкають собаки і не співають півні, а над будинками кружляють великі зграї ворон, то незабаром зможе прийти страшна епідемія.​1. Щоб не захворіла худоба в цей день, треба у хліві повісити оберіг.​1. У цей день не можна пускати до себе в оселю посторонніх та чужих людей.​2. Не можна цього дня випускати надвір своїх домашніх улюбленців. Самому також варто перебувати увесь день вдома і не виходити зайвий раз без потреби.​3. У цей день не можна купувати тварин, адже вони будуть завжди агресивними і часто хворітимуть.​4. Не рекомендується у Касьянів день купувати житло.​5. Нікому в цей день не розповідайте про свої справи.

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