29 лютого – яке сьогодні свято та чому цей день вважається особливо небезпечним
Сьогодні, 10:05
29 лютого в народному календарі відзначають Касіянів день, який випадає лише у високосний рік (один раз в 4 роки). Цей день вважається особливо небезпечним. Рекомендується не виходити з дому без потреби та не розпочинати жодних справ.
Іменини сьогодні святкує Ілля, - пише "24 канал".
Народні прикмети на 29 лютого
– Ліс тріщить – до морозу, шарудить – відлиги.
– Туман або сніг в цей день – до врожаю.
– Сни, побачені 29 лютого, незабаром здійсняться.
– Якщо цього дня не гавкають собаки і не співають півні, а над будинками кружляють великі зграї ворон, то незабаром зможе прийти страшна епідемія.
Що можна робити 29 лютого
1. Щоб не захворіла худоба в цей день, треба у хліві повісити оберіг.
Що не можна робити 29 лютого
1. У цей день не можна пускати до себе в оселю посторонніх та чужих людей.
2. Не можна цього дня випускати надвір своїх домашніх улюбленців. Самому також варто перебувати увесь день вдома і не виходити зайвий раз без потреби.
3. У цей день не можна купувати тварин, адже вони будуть завжди агресивними і часто хворітимуть.
4. Не рекомендується у Касьянів день купувати житло.
5. Нікому в цей день не розповідайте про свої справи.
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Іменини сьогодні святкує Ілля, - пише "24 канал".
Народні прикмети на 29 лютого
– Ліс тріщить – до морозу, шарудить – відлиги.
– Туман або сніг в цей день – до врожаю.
– Сни, побачені 29 лютого, незабаром здійсняться.
– Якщо цього дня не гавкають собаки і не співають півні, а над будинками кружляють великі зграї ворон, то незабаром зможе прийти страшна епідемія.
Що можна робити 29 лютого
1. Щоб не захворіла худоба в цей день, треба у хліві повісити оберіг.
Що не можна робити 29 лютого
1. У цей день не можна пускати до себе в оселю посторонніх та чужих людей.
2. Не можна цього дня випускати надвір своїх домашніх улюбленців. Самому також варто перебувати увесь день вдома і не виходити зайвий раз без потреби.
3. У цей день не можна купувати тварин, адже вони будуть завжди агресивними і часто хворітимуть.
4. Не рекомендується у Касьянів день купувати житло.
5. Нікому в цей день не розповідайте про свої справи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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