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Курс валют у Луцьку на 28 лютого

Курс валют у Луцьку на 28 лютого
Курс долара у Луцьку: купівля – 24,400, а продаж – 24,725.

Євро при купівлі становить – 26,685, продажу – 27,235.

Курс російського рубля: купівля – 0,345, продаж – 0,378.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.849, продаж – 6.299.

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Теги: курс валют, Луцьк
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