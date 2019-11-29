Курс валют у Луцьку на 28 лютого
Сьогодні, 11:14
Курс долара у Луцьку: купівля – 24,400, а продаж – 24,725.
Євро при купівлі становить – 26,685, продажу – 27,235.
Курс російського рубля: купівля – 0,345, продаж – 0,378.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.849, продаж – 6.299.
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Євро при купівлі становить – 26,685, продажу – 27,235.
Курс російського рубля: купівля – 0,345, продаж – 0,378.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.849, продаж – 6.299.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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