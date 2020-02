Драйвово та чуттєво: у Луцьку відгримів концерт «Бумбоксу» у рамках туру «Таємний код: Рубікон». ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку відбувся концерт культового гурту «Бумбокс» у рамках наймасштабнішого всеукраїнського туру на підтримку альбому «Таємний код: Рубікон».Увечері 28 лютого в залі драмтеатру – аншлаг. Декілька сотень шанувальників закохано слухали треки з нового та старих альбомів у живому виконанні оновленого гурту.Вже більш ніж 15 років «Бумбокс» тішить слухачів потужними текстами і музикою, однак крайній альбом – «Таємний Код: Рубікон», що складається з 2 частин та 14 пісень, самі музиканти вважають одним із найуспішніших та тим, який відрізняється від інших. Перш за все, дещо змінився склад гурту, тож віддані слухачі відстежують свіжі мотиви у звичній тематиці текстів.Під час прес-конференції у п’ятницю, що відбулася напередодні концертузазначив, що від «нової крові» гурту – щасливий, усі професіонали своєї справи і гідні грати у «Бумбоксі».Лірика текстів та мелодій вразила поціновувачів гурту і викликала шалений ажіотаж, тож на підтримку альбому «Таємний код: Рубікон» гурт організував найбільший за останні роки всеукраїнський тур. Луцьк став шостим містом на мапі концертних візитів музикантів з другою частиною релізу.Чому «Рубікон»?Андрій Хливнюк пояснив, що використав таку метафору із багатьох причин: зміна складу, зміна студії, саунд інженера, концертного інженера, зміни в особистих життях учасників команди.«Живи або помри», «пан або пропав» було про те, що ти погоджуєшся з тим, що все йде не так, як ти хочеш, або зціпивши зуби працюєш далі, переходиш свій рубікон. Гурт – живий організм, який часом так само хворіє і помирає, як і людина. Щоранку ми прокидаємося з думками про те, чи будемо ми існувати сьогодні чи ні, чи перейдемо ми цей рубікон», – говорить соліст.Під час концерту люди не могли всидіти на місці, танцювали і підспівували кожній пісні, зал вибухав шаленими оплесками та вигуками «Браво», а «Бумбокс» кайфував і насолоджувався разом із слухачами.«Програвач «Бумбоксу» може грати все, що хоче. В нього вставити касету «Металіки», буде грати її, хочете «Bring me the horizont» послухати? Будь ласка! Вітні Хюстон так само... в цьому є певна ідея, ми не маємо якихось стандартів, граємо те, що цікаво. Намагаємося міксувати улюблені стилі, перебираючи ноти, створюємо щось нове, здебільшого, на мої нові вірші. Виходить те, що виходить», – говорить Хливнюк.Згадали музиканти відому пісню культового гурту "Скрябін" "Спи собі сама". Під час її виконання у залі панувала затишна, романтична та дуже чуттєва атмосфера.Прихильники творчості "Бумбоксу" могли насолодитися такими піснями, як: "Вахтёрам", "Наодинці", "Сталеві квіти", "Выход", "Поліна", "Болєльщік", " Та4то", з нового альбому - "Плющ", "Дрантя", "ДШ", "Твій на 100%", "Побачимося", "Безодня".На завершення концерту Андрій Хливнюк звернувся до прихильників, щоб вони ходили на концерти "живих" музикантів, на вистави "живих" акторів, бо тільки так можна відчути справжню душу виконавця та її творчість.До слова, концерт тривав 2 години. "На біс" музиканти виконали дві відомі пісні - "Люди" та "Квіти у волоссі", під час яких весь зал співав стоячи разом з гуртом. Опісля лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк щиро подякував усім слухачам за щирі емоції та неймовірний концерт, також організаторам концерту «Tikhonov concert and event agency».