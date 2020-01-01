Стало відомо, коли евакуйованих з Уханю українців планують відпустити додому
Сьогодні, 12:33
За попередньою інформацією, у четвер вранці всіх евакуйованих з Уханя, мають відпустити додому.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Махов, передає УНН.
За його словами, до медцентру Нацгвардії прибули епідеміологи повторно брати матеріали для аналізу на коронавірус.
"Результати мають повідомити до середи", написав Махов і додав, що попередньо - у четвер вранці всіх евакуйованих з Уханя, мають відпустити додому.
Нагадаємо, 20 лютого літак із евакуйованими українцями з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань приземлився у Харкові. Евакуйованих спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції доправили на територію медичного центру Національної гвардії України “Нові Санжари” у Полтавської області
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Махов, передає УНН.
За його словами, до медцентру Нацгвардії прибули епідеміологи повторно брати матеріали для аналізу на коронавірус.
"Результати мають повідомити до середи", написав Махов і додав, що попередньо - у четвер вранці всіх евакуйованих з Уханя, мають відпустити додому.
Нагадаємо, 20 лютого літак із евакуйованими українцями з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань приземлився у Харкові. Евакуйованих спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції доправили на територію медичного центру Національної гвардії України “Нові Санжари” у Полтавської області
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