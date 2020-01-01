Стало відомо, коли евакуйованих з Уханю українців планують відпустити додому





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Махов, передає



За його словами, до медцентру Нацгвардії прибули епідеміологи повторно брати матеріали для аналізу на коронавірус.



"Результати мають повідомити до середи", написав Махов і додав, що попередньо - у четвер вранці всіх евакуйованих з Уханя, мають відпустити додому.



Нагадаємо, 20 лютого літак із евакуйованими українцями з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань приземлився у Харкові. Евакуйованих спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За попередньою інформацією, у четвер вранці всіх евакуйованих з Уханя, мають відпустити додому.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналістпередає УНН За його словами, до медцентру Нацгвардії прибули епідеміологи повторно брати матеріали для аналізу на коронавірус."Результати мають повідомити до середи", написав Махов і додав, що попередньо - у четвер вранці всіх евакуйованих з Уханя, мають відпустити додому.Нагадаємо, 20 лютого літак із евакуйованими українцями з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань приземлився у Харкові. Евакуйованих спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції доправили на територію медичного центру Національної гвардії України “Нові Санжари” у Полтавської області

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію