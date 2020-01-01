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Стало відомо, коли евакуйованих з Уханю українців планують відпустити додому

Стало відомо, коли евакуйованих з Уханю українців планують відпустити додому
За попередньою інформацією, у четвер вранці всіх евакуйованих з Уханя, мають відпустити додому.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Олександр Махов, передає УНН.

За його словами, до медцентру Нацгвардії прибули епідеміологи повторно брати матеріали для аналізу на коронавірус.

"Результати мають повідомити до середи", написав Махов і додав, що попередньо - у четвер вранці всіх евакуйованих з Уханя, мають відпустити додому.

Нагадаємо, 20 лютого літак із евакуйованими українцями з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань приземлився у Харкові. Евакуйованих спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції доправили на територію медичного центру Національної гвардії України “Нові Санжари” у Полтавської області

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Теги: Ухань, українці, коронавірус, евакуйовані
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