Вдягайтесь у гарний настрій: в ТРЦ «ПортCity» з’явились весняні колекції одягу та взуття*

У магазинах ТРЦ «ПортCity» з’явилась нова весняна колекція – саме час оновити гардероб та з настанням тепла виглядати впевнено та красиво. Великий вибір стильного одягу, взуття, аксесуарів, білизни вже в продажу.Про це повідомили у пресслужбі закладу.«Вдягайтеся у весну та гарний настрій разом з ТРЦ «ПортCity»! А якою ж буде весна 2020? Зважаючи на колекції, які прибули до наших магазинів, - яскравою, квітковою та елегантною», - розповіли у ТРЦ.Модними навесні 2020 року будуть ультракороткі речі (шорти, спідниці), хоча довжина максі теж залишається в тренді, приталені однобортні жакети, джинси, а ще – маскулінні (схожі на чоловічі) костюми-трійки з жилетами.Головними кольорами весни 2020 року дизайнери обрали світлі пастельні відтінки – блідо-жовтий, персиковий, світло-фіолетовий, світло-голубий, світло-зелений тощо.Щодо принтів та малюнків, то, як і кожного весняного сезону, популярними є квіти, смужка - дрібна або велика, двоколірна або різнобарвна, горизонтальна, вертикальна та діагональна, також горох, як класичний чорно-білий, так і різнокольоровий.Новий тренд 2020 року – це комірці, як у школярок, вони можуть бути мереживні, зі шкіри, декоровані бісером чи перлинами.«В ТРЦ «ПортCity» чекають на Вас щодня з 10.00 до 22.00 за адресою вулиця Сухомлинського, 1. Бажаємо вдалих покупок!» - підрезюмували у ТРЦ.