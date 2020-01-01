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На Волині дружина-іноземка порізала ножем чоловіка

На Волині дружина-іноземка порізала ножем чоловіка
У Нововолинську 28-річна дружина під час конфлікту порізала ножем чоловіка. 29-річний волинянин перебуває у центральній міській лікарні.

Інцидент трапився вчора, 28 лютого. Повідомлення до поліції від медиків надійшло близько 17 годині, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

«Спершу потерпілий вказував, що наче ножове поранення йому заподіяли невідомі особи на одній із вулиць міста. Однак, поліцейські, переглянувши записи камер відеоспостереження, поставили під сумнів таку версію подій. Під час огляду квартири потерпілого правоохоронці виявили сліди крові, а також ніж, яким ймовірно й було заподіяно тілесні ушкодження», - розповів в.о. начальника Нововолинського відділення поліції Василь Бучинський.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження чоловік отримав у квартирі за місцем проживання під час конфлікту із 28-річною дружиною, іноземною громадянкою. Її доставили до відділення поліції.

Слідчі Нововолинського відділення поліції за процесуального керівництва прокуратури відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Тепер вирішують питання оголошення громадянці про підозру в скоєнні цього злочину та обрання їй міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Проводять досудове розслідування.

Головне фото - ілюстративне.



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Теги: Нововолинськ, ножове поранення, дружина-іноземка
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