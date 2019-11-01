Мультяшних героїв для компанії «Інвестор» придумав автор «Маски-шоу» і «Як козаки...»*





Вони вже є на стікерах в Telegram та Viber, згодом з’являться на значках, паперових наліпках, а в перспективі, можливо, навіть у мультфільмі, - пише



Ідея «завести» собі таких персонажів з’явилася у луцьких забудовників ще 2 роки тому. Відтоді тривала робота над їх створенням. Працювали над героями мультиплікатор Одеської кіностудії Юрій Гриневич, а також відомий луцький дизайнер Дмитро Авраменко.



“Перший” дізнався більше про інвесторівських супергероїв, а також про те, навіщо будівельній компанії мультяшні персонажі.



Для чого забудовникам мультяшні супергерої



«Купівля квартири – це не тільки приємність, а й певні хвилювання: люди хвилюються, чи правильно зробили свій вибір, чи вигідно вкладають свої гроші. Ми ж намагаємось перетворити купівлю нерухомості на позитивний момент, який залишить по собі приємні враження та спогади. Тому й додаємо до нашої символіки ігрові елементи», - каже засновник будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.



«Серед наших клієнтів – дуже багато сімей з дітьми, а їм завжди хочеться щось подарувати, якось потішити. Сподіваюсь, суперпси стануть гарними друзями для найменших мешканців наших житлових комплексів», - додає очільниця відділу продажів та маркетингу Ірина Новосад.



Де супергероїв можна зустріти?



Наразі є стікери з суперпсами у месенджерах Telegram і Viber. Менеджери компанії «Інвестор» вже використовують їх у спілкуванні з клієнтами.



Також виготовляються брелки і наклейки, розробляються значки. В майбутньому можуть з’явитись іграшки та анімаційні ролики.



«Використовуватимемо їх в промоматеріалах, на дитячих святах, в перспективі мрожливо будуть й іграшки. Усе, щоб потішити найменших жителів наших житлових комплексів» - каже очільник «Інвестора» Андрій Разумовський.



Як звати супергероїв?



«Зараз ми їх називаємо просто «пес-хлопчик і «пес-дівчинка». Але справді, нашим супергероям потрібні імена. Можливо ми проведемо конкурс серед наших шанувальників. Або хтось з читачів напише в коментарях до цієї публікації свій варіант, який нам дуже сподобається» – пояснила Ірина Новосад.



Хто робив супергероїв «Інвестора»?



Над створенням супергероїв працював відомий в Україні мультиплікатор та режисер Юрій Гриневич. Він – один з творців Одеської студії мультиплікації, автор повнометражних анімаційних фільмів «В країні Альхоків», «Звірячі війни» і «Муттабар».



Гриневич разом із знаменитою комік-труппою «Маски» створив мільтсеріал «Маски-шоу», який у 1998 році отримав бронзову медаль на кінофестивалі «WORLDFEST» (Х’юстон, США). Також одеський мультиплікатор – автор окремих серій мільтсеріалу «Як козаки...», анімованих заставок для популярного відеожурналу «Каламбур» та інших численних робіт.



Одна з робіт Юрія Гриневича: мультсеріал «Маски шоу»:





«Буде ще й тривимірна модель»



Стікери для меседжерів на основі створених Гриневичем персонажів розробляв луцький дизайнер Дмитро Авраменко. Перед ним стояло завдання адаптувати персонажів під різні образи.



«Я повинен був унаочнити різнохарактерність суперпсів. По-суті, треба було наново їх відмалювати, зрозумівши стилістику побудови персонажів, аби згодом адаптувати під заданий образ: здивування, розчарування, доброзичливість тощо» – пояснив дизайнер.



Також він адаптував графіку під різні потреби — для стікерів, для друку тощо.



«Загалом дуже приємно було продовжувати роботу великого аніматора Юрія Гриневича. Сподіваюсь, з часом створимо і тримірну модель песиків, осучаснивши і анімувавши їх» - запевнив Дмитро Авраменко.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В будівельної компанії «Інвестор» з’явились власні супергерої: суперпес-дівчинка та суперпес-хлопчик.Вони вже є на стікерах в Telegram та Viber, згодом з’являться на значках, паперових наліпках, а в перспективі, можливо, навіть у мультфільмі, - пише "Перший". Ідея «завести» собі таких персонажів з’явилася у луцьких забудовників ще 2 роки тому. Відтоді тривала робота над їх створенням. Працювали над героями мультиплікатор Одеської кіностудії, а також відомий луцький дизайнер“Перший” дізнався більше про інвесторівських супергероїв, а також про те, навіщо будівельній компанії мультяшні персонажі.«Купівля квартири – це не тільки приємність, а й певні хвилювання: люди хвилюються, чи правильно зробили свій вибір, чи вигідно вкладають свої гроші. Ми ж намагаємось перетворити купівлю нерухомості на позитивний момент, який залишить по собі приємні враження та спогади. Тому й додаємо до нашої символіки ігрові елементи», - каже засновник будівельної компанії «Інвестор»«Серед наших клієнтів – дуже багато сімей з дітьми, а їм завжди хочеться щось подарувати, якось потішити. Сподіваюсь, суперпси стануть гарними друзями для найменших мешканців наших житлових комплексів», - додає очільниця відділу продажів та маркетингуНаразі є стікери з суперпсами у месенджерах Telegram і Viber. Менеджери компанії «Інвестор» вже використовують їх у спілкуванні з клієнтами.Також виготовляються брелки і наклейки, розробляються значки. В майбутньому можуть з’явитись іграшки та анімаційні ролики.«Використовуватимемо їх в промоматеріалах, на дитячих святах, в перспективі мрожливо будуть й іграшки. Усе, щоб потішити найменших жителів наших житлових комплексів» - каже очільник «Інвестора» Андрій Разумовський.«Зараз ми їх називаємо просто «пес-хлопчик і «пес-дівчинка». Але справді, нашим супергероям потрібні імена. Можливо ми проведемо конкурс серед наших шанувальників. Або хтось з читачів напише в коментарях до цієї публікації свій варіант, який нам дуже сподобається» – пояснила Ірина Новосад.Над створенням супергероїв працював відомий в Україні мультиплікатор та режисер Юрій Гриневич. Він – один з творців Одеської студії мультиплікації, автор повнометражних анімаційних фільмів «В країні Альхоків», «Звірячі війни» і «Муттабар».Гриневич разом із знаменитою комік-труппою «Маски» створив мільтсеріал «Маски-шоу», який у 1998 році отримав бронзову медаль на кінофестивалі «WORLDFEST» (Х’юстон, США). Також одеський мультиплікатор – автор окремих серій мільтсеріалу «Як козаки...», анімованих заставок для популярного відеожурналу «Каламбур» та інших численних робіт.Одна з робіт Юрія Гриневича: мультсеріал «Маски шоу»:Стікери для меседжерів на основі створених Гриневичем персонажів розробляв луцький дизайнер Дмитро Авраменко. Перед ним стояло завдання адаптувати персонажів під різні образи.«Я повинен був унаочнити різнохарактерність суперпсів. По-суті, треба було наново їх відмалювати, зрозумівши стилістику побудови персонажів, аби згодом адаптувати під заданий образ: здивування, розчарування, доброзичливість тощо» – пояснив дизайнер.Також він адаптував графіку під різні потреби — для стікерів, для друку тощо.«Загалом дуже приємно було продовжувати роботу великого аніматора Юрія Гриневича. Сподіваюсь, з часом створимо і тримірну модель песиків, осучаснивши і анімувавши їх» - запевнив Дмитро Авраменко.

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