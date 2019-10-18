У Луцьку водій «під кайфом» пропонував хабар патрульним. ФОТО





Про це повідомляє



Так, над ранок на проспекті Василя Мойсея командирський екіпаж помітив Volvo, водій якого порушив ПДР. При спілкуванні в 37-річного чоловіка помітили ознаки наркотичного сп’яніння, однак від перевірки той відмовився при двох свідках.



Під час оформлення постанови і протоколу за порушення водій пообіцяв та надав патрульним півсотні доларів. Громадянин не зреагував, коли його попередили про кримінал, тож був затриманий.

На місці працювала слідчо-оперативна група.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні в ніч на 29 лютого виявили чотирьох нетверезих водіїв, один з них, аби уникнути відповідальності, запропонував інспекторам гроші.Про це повідомляє патрульна поліція Волині. Так, над ранок на проспекті Василя Мойсея командирський екіпаж помітив Volvo, водій якого порушив ПДР. При спілкуванні в 37-річного чоловіка помітили ознаки наркотичного сп’яніння, однак від перевірки той відмовився при двох свідках.Під час оформлення постанови і протоколу за порушення водій пообіцяв та надав патрульним півсотні доларів. Громадянин не зреагував, коли його попередили про кримінал, тож був затриманий.На місці працювала слідчо-оперативна група.

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