У Луцьку водій «під кайфом» пропонував хабар патрульним. ФОТО
Сьогодні, 14:10
У Луцьку патрульні в ніч на 29 лютого виявили чотирьох нетверезих водіїв, один з них, аби уникнути відповідальності, запропонував інспекторам гроші.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Так, над ранок на проспекті Василя Мойсея командирський екіпаж помітив Volvo, водій якого порушив ПДР. При спілкуванні в 37-річного чоловіка помітили ознаки наркотичного сп’яніння, однак від перевірки той відмовився при двох свідках.
Під час оформлення постанови і протоколу за порушення водій пообіцяв та надав патрульним півсотні доларів. Громадянин не зреагував, коли його попередили про кримінал, тож був затриманий.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Так, над ранок на проспекті Василя Мойсея командирський екіпаж помітив Volvo, водій якого порушив ПДР. При спілкуванні в 37-річного чоловіка помітили ознаки наркотичного сп’яніння, однак від перевірки той відмовився при двох свідках.
Під час оформлення постанови і протоколу за порушення водій пообіцяв та надав патрульним півсотні доларів. Громадянин не зреагував, коли його попередили про кримінал, тож був затриманий.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
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