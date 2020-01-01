Яка буде погода у перший день весни
Сьогодні, 15:05
Погода в Україні у перший день весни буде теплою і безхмарною не у всіх областях країни.
Частина Західної України накриє короткочасними дощами та синоптики попереджають про морози майже у всіх регіонах країни, - про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні в неділю, 1 березня, буде сухою і сонячною в більшості областей країни. Короткочасні дощі можливі тільки на Волині, у Львівській області та на Закарпатті. В інших областях регіону – мінлива хмарність. Нічна температура повітря становитиме від -2 до +2 градусів, вдень буде тепліше, від +6 до +10 градусів.
На сході країни синоптики прогнозують зниження нічної температури повітря до -2 -4 градусів, вдень повітря прогріється до +6 +9 градусів, опади не прогнозуються.
У південних областях сонячно, хмарно, без опадів. Вночі до -2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +8 +11 градусів. У Криму без опадів, вночі -1 градус, вдень +9 +11 градусів.
В північних і центральних областях очікується суха погода з невеликою хмарністю. Вночі від 0 до -2 градусів, удень повітря прогріється до +7 +9 градусів.
У Києві 1 березня синоптики прогнозують суху погоду, без опадів. Можлива невелика хмарність. Вночі від 0 до -2 градусів, вдень потеплішає до +7 +9 градусів.
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Частина Західної України накриє короткочасними дощами та синоптики попереджають про морози майже у всіх регіонах країни, - про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні в неділю, 1 березня, буде сухою і сонячною в більшості областей країни. Короткочасні дощі можливі тільки на Волині, у Львівській області та на Закарпатті. В інших областях регіону – мінлива хмарність. Нічна температура повітря становитиме від -2 до +2 градусів, вдень буде тепліше, від +6 до +10 градусів.
На сході країни синоптики прогнозують зниження нічної температури повітря до -2 -4 градусів, вдень повітря прогріється до +6 +9 градусів, опади не прогнозуються.
У південних областях сонячно, хмарно, без опадів. Вночі до -2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +8 +11 градусів. У Криму без опадів, вночі -1 градус, вдень +9 +11 градусів.
В північних і центральних областях очікується суха погода з невеликою хмарністю. Вночі від 0 до -2 градусів, удень повітря прогріється до +7 +9 градусів.
У Києві 1 березня синоптики прогнозують суху погоду, без опадів. Можлива невелика хмарність. Вночі від 0 до -2 градусів, вдень потеплішає до +7 +9 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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