Яка буде погода у перший день весни





Частина Західної України накриє короткочасними дощами та синоптики попереджають про морози майже у всіх регіонах країни, - про це повідомляє



Погода в Україні в неділю, 1 березня, буде сухою і сонячною в більшості областей країни. Короткочасні дощі можливі тільки на Волині, у Львівській області та на Закарпатті. В інших областях регіону – мінлива хмарність. Нічна температура повітря становитиме від -2 до +2 градусів, вдень буде тепліше, від +6 до +10 градусів.



На сході країни синоптики прогнозують зниження нічної температури повітря до -2 -4 градусів, вдень повітря прогріється до +6 +9 градусів, опади не прогнозуються.



У південних областях сонячно, хмарно, без опадів. Вночі до -2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +8 +11 градусів. У Криму без опадів, вночі -1 градус, вдень +9 +11 градусів.



В північних і центральних областях очікується суха погода з невеликою хмарністю. Вночі від 0 до -2 градусів, удень повітря прогріється до +7 +9 градусів.



У Києві 1 березня синоптики прогнозують суху погоду, без опадів. Можлива невелика хмарність. Вночі від 0 до -2 градусів, вдень потеплішає до +7 +9 градусів.

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