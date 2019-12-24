Трансформація ЖЕКів: що буде із грошима лучан на поточний ремонт будинків





Відповів на це запитання директор житлово-комунального підприємства № 7 Микола Гарбарчук 28 лютого під час круглого столу «Реформа ЖКГ. Нові тарифи та підходи до управління будинком». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише



Представник Громадянського Руху «СВІДОМІ», директор кінотеатру «Промінь» Дмитро Грелюк поцікавився:



«Якщо мешканці багатоквартирного будинку платили кошти за його утримання ЖЕКу, відповідно ці кошти могли сформувати якийсь залишковий баланс по цьому будинку. Коли ЖЕК трансформується в управлінську компанію, то ці гроші переходять на цей будинок чи анульовуються?».





«Збитки підприємства по утриманню – пів мільйона гривень при тарифах, які були затверджені 2013 року, а коригувалися в 2016 р. Фактично по всіх будинках коштів затрачено більше, ніж сплатили мешканці», - відповів Микола Гарбарчук.



Однак зауважив, що повернення коштів можливе тільки в послузі з управління.



«Якщо фонди, в яких закладені кошти на поточні ремонти не використані, то лише тоді мають повернутися мешканцям. Не ОСББ. Адже повертається тільки платнику. Якби це був договір з ОСББ і не використали кошти, то поверталося б ОСББ», – пояснив директор підприємства.



Зауважують, учасниками круглого столу були Алла Надточій – депутатка Луцької міської ради, Олена Скаршевська – жителька Луцька, Тарас Заремба – голова ОСББ «Саперів 10», Зоя Назаренко – голова ОСББ «Гулака Артемовського, 15а» та інші небайдужі лучани.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У час, коли триває реформа ЖКГ і створюються управлінські компанії, мешканці багатоквартирних будинків цікавляться, що буде із грошима, які, можливо, у когось лишилися як залишок на утримання.Відповів на це запитання директор житлово-комунального підприємства № 728 лютого під час круглого столу «Реформа ЖКГ. Нові тарифи та підходи до управління будинком». Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, - пише ІА "Конкурент". Представник Громадянського Руху «СВІДОМІ», директор кінотеатру «Промінь»поцікавився:«Якщо мешканці багатоквартирного будинку платили кошти за його утримання ЖЕКу, відповідно ці кошти могли сформувати якийсь залишковий баланс по цьому будинку. Коли ЖЕК трансформується в управлінську компанію, то ці гроші переходять на цей будинок чи анульовуються?».«Збитки підприємства по утриманню – пів мільйона гривень при тарифах, які були затверджені 2013 року, а коригувалися в 2016 р. Фактично по всіх будинках коштів затрачено більше, ніж сплатили мешканці», - відповів Микола Гарбарчук.Однак зауважив, що повернення коштів можливе тільки в послузі з управління.«Якщо фонди, в яких закладені кошти на поточні ремонти не використані, то лише тоді мають повернутися мешканцям. Не ОСББ. Адже повертається тільки платнику. Якби це був договір з ОСББ і не використали кошти, то поверталося б ОСББ», – пояснив директор підприємства.Зауважують, учасниками круглого столу були– депутатка Луцької міської ради,– жителька Луцька,– голова ОСББ «Саперів 10»,– голова ОСББ «Гулака Артемовського, 15а» та інші небайдужі лучани.

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