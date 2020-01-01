Військовому з Володимира посмертно присвоїли звання

Юрію Хоміку.



Відповідне рішення прийняли на сесії Володимир-Волинської міської ради 28 лютого, йдеться



Під час сесії депутати прийняли рішення нагородити (посмертно) відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» та присвоїти (посмертно) звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського» героїчно загиблому під час бойових дій за державний суверенітет та територіальну цілісність України, проявлені героїзм та мужність військовослужбовцю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого солдату Хоміку Юрію Миколайовичу.



Нагадаємо, що Юрій Хомік (01.11.1963 р.н.)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського» присвоїли загиблому в зоні АТО військовомуВідповідне рішення прийняли на сесії Володимир-Волинської міської ради 28 лютого, йдеться на сайті міськради. Під час сесії депутати прийняли рішення нагородити (посмертно) відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» та присвоїти (посмертно) звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського» героїчно загиблому під час бойових дій за державний суверенітет та територіальну цілісність України, проявлені героїзм та мужність військовослужбовцю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого солдату Хоміку Юрію Миколайовичу.Нагадаємо, що Юрій Хомік (01.11.1963 р.н.) загинув 14-го листопада 2019 року в зоні проведення ООС. Унаслідок обстрілу збоку противника боєць отримав вогнепальне кульове поранення і помер під час операції в лікувальному закладі міста Гірське Луганської області.

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