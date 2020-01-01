Військовому з Володимира посмертно присвоїли звання
Сьогодні, 20:20
Звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського» присвоїли загиблому в зоні АТО військовому Юрію Хоміку.
Відповідне рішення прийняли на сесії Володимир-Волинської міської ради 28 лютого, йдеться на сайті міськради.
Під час сесії депутати прийняли рішення нагородити (посмертно) відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» та присвоїти (посмертно) звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського» героїчно загиблому під час бойових дій за державний суверенітет та територіальну цілісність України, проявлені героїзм та мужність військовослужбовцю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого солдату Хоміку Юрію Миколайовичу.
Нагадаємо, що Юрій Хомік (01.11.1963 р.н.) загинув 14-го листопада 2019 року в зоні проведення ООС. Унаслідок обстрілу збоку противника боєць отримав вогнепальне кульове поранення і помер під час операції в лікувальному закладі міста Гірське Луганської області.
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Відповідне рішення прийняли на сесії Володимир-Волинської міської ради 28 лютого, йдеться на сайті міськради.
Під час сесії депутати прийняли рішення нагородити (посмертно) відзнакою міської ради «За заслуги перед містом Володимир-Волинський» та присвоїти (посмертно) звання «Почесний громадянин міста Володимира-Волинського» героїчно загиблому під час бойових дій за державний суверенітет та територіальну цілісність України, проявлені героїзм та мужність військовослужбовцю 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого солдату Хоміку Юрію Миколайовичу.
Нагадаємо, що Юрій Хомік (01.11.1963 р.н.) загинув 14-го листопада 2019 року в зоні проведення ООС. Унаслідок обстрілу збоку противника боєць отримав вогнепальне кульове поранення і помер під час операції в лікувальному закладі міста Гірське Луганської області.
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