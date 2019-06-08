Що й за скільки у «Там Тамі»: кондитерські вироби. ВІДЕО*
Сьогодні, 19:32
Луцька журналістка Ірина Костюк продовжує знімати свої відеоблоги «Що й за скільки у Там Тамі».
Про це повідомили на сторінці закладу.
Цього тижня вона розповіла про кондитерські вироби власного виробництва гіпермаркету «Там Там Сімейні традиції», яких нараховується близько ста позицій.
«Кондитерський відділ в «Там Тамі» - рай для солодкоїжок та величезна доза гормону щастя», - зауважила вона.
Ірина звернула увагу на кондитерські новинки гіпермаркету, зокрема, торт «Червоний оксамит» та «Карамельний».
«Там Там Сімейні традиції»: купуй те, що любиш. Люби те, що купуєш!» - йдеться у повідомленні.
Що й за скільки - дивіться у відео.
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Про це повідомили на сторінці закладу.
Цього тижня вона розповіла про кондитерські вироби власного виробництва гіпермаркету «Там Там Сімейні традиції», яких нараховується близько ста позицій.
«Кондитерський відділ в «Там Тамі» - рай для солодкоїжок та величезна доза гормону щастя», - зауважила вона.
Ірина звернула увагу на кондитерські новинки гіпермаркету, зокрема, торт «Червоний оксамит» та «Карамельний».
«Там Там Сімейні традиції»: купуй те, що любиш. Люби те, що купуєш!» - йдеться у повідомленні.
Що й за скільки - дивіться у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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