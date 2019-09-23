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У Сумах собака врятував жінку, що впала у погріб

У Сумах собака врятував жінку, що впала у погріб
У Сумах, завдяки собаці, рятувальники вчасно прийшли на допомогу бабусі, що впала в 3-х метровий погріб.

Так, 28 лютого о 13:30 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Сумах по вулиці Низівська на території приватного домоволодіння у 3-метрову яму погребу впала жінка 1960 року народження, - повідомляє МВС України.

Для надання допомоги на місце події виїхало відділення чергового караул 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Як стало відомо, донька постраждалої збиралась на роботу і навіть не підозрювала, що її мати пішла до сараю. Коли старенька спускалась до погребу, під нею зламалась драбина і вона впала. В сараї було темно, благань бабусі про допомогу не було чути на вулицю.

Жінку почула лише домашня улюблениця Баффі, яка прибігла до доньки. Собака щосили привертала до себе увагу і показувала, що потрібно йти за нею. Вже через лічені хвилини, завдяки Баффі, жінка була у
сараї, з дна погребу якого долинав голос її мами.

Співробітники ДСНС, використовуючи спеціальне спорядження, оперативно підняли її на поверхню та передали медикам.

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Теги: Суми, порятунок, собака
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