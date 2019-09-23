У Сумах собака врятував жінку, що впала у погріб





Так, 28 лютого о 13:30 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Сумах по вулиці Низівська на території приватного домоволодіння у 3-метрову яму погребу впала жінка 1960 року народження, - повідомляє



Для надання допомоги на місце події виїхало відділення чергового караул 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини.



Як стало відомо, донька постраждалої збиралась на роботу і навіть не підозрювала, що її мати пішла до сараю. Коли старенька спускалась до погребу, під нею зламалась драбина і вона впала. В сараї було темно, благань бабусі про допомогу не було чути на вулицю.



Жінку почула лише домашня улюблениця Баффі, яка прибігла до доньки. Собака щосили привертала до себе увагу і показувала, що потрібно йти за нею. Вже через лічені хвилини, завдяки Баффі, жінка була у

сараї, з дна погребу якого долинав голос її мами.



Співробітники ДСНС, використовуючи спеціальне спорядження, оперативно підняли її на поверхню та передали медикам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сумах, завдяки собаці, рятувальники вчасно прийшли на допомогу бабусі, що впала в 3-х метровий погріб.Так, 28 лютого о 13:30 до рятувальників надійшло повідомлення, що в Сумах по вулиці Низівська на території приватного домоволодіння у 3-метрову яму погребу впала жінка 1960 року народження, - повідомляє МВС України. Для надання допомоги на місце події виїхало відділення чергового караул 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини.Як стало відомо, донька постраждалої збиралась на роботу і навіть не підозрювала, що її мати пішла до сараю. Коли старенька спускалась до погребу, під нею зламалась драбина і вона впала. В сараї було темно, благань бабусі про допомогу не було чути на вулицю.Жінку почула лише домашня улюблениця Баффі, яка прибігла до доньки. Собака щосили привертала до себе увагу і показувала, що потрібно йти за нею. Вже через лічені хвилини, завдяки Баффі, жінка була усараї, з дна погребу якого долинав голос її мами.Співробітники ДСНС, використовуючи спеціальне спорядження, оперативно підняли її на поверхню та передали медикам.

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