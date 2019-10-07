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На дорозі Луцьк-Рівне зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: є потерпілі

На дорозі Луцьк-Рівне зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: є потерпілі
У ДТП на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» внаслідок зіткнення транспортних засобів травмувалося двоє людей.

Повідомлення про автопригоду неподалік села Рогачів Рівненського району до поліції надійшло вчора, 28 лютого, о 16:30, - повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

Поліцейські попередньо встановили, що в результаті зіткнення вантажівки Renault Premium та мікроавтобуса Volkswagen Transporter травмувалися двоє осіб. Швидка медична допомога доставила до лікарні водія та пасажира мікроавтобуса.

Унаслідок ДТП рух на цій ділянці дороги був ускладнений. На місці події працювали патрульні поліцейські, які регулювали дорожній рух, та слідчий Рівненського районного відділення поліції.


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Теги: аварія, Устилуг-Луцьк, потерпілі
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