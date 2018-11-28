Покарали волинянина, який п'яним вибіг на дорогу та потрапив під колеса авто
Сьогодні, 20:55
Судили чоловіка, який у Рожищі п'яним вибіг на проїжджу частину дороги та потрапив під колеса авто.
Слухання справи відбулось 25 лютого. Про це йдеться у постанові суду, пише "Район. Рожище".
Підсудний, житель села Ольганівка Рожищенського району, 2 лютого близько 21:00 у місті Рожище на вулиці Незалежності раптово вибіг на проїзну частину поза пішохідним переходом, в стані алкогольного сп'яніння, не позначивши свій одяг світловідбивними елементами, чим спричинив пошкодження автомобіля марки Mercedes-Benz.
У судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненому правопорушенні визнав.
Суддя постановив визнати пішохода винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 127 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф у розмірі 170 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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Слухання справи відбулось 25 лютого. Про це йдеться у постанові суду, пише "Район. Рожище".
Підсудний, житель села Ольганівка Рожищенського району, 2 лютого близько 21:00 у місті Рожище на вулиці Незалежності раптово вибіг на проїзну частину поза пішохідним переходом, в стані алкогольного сп'яніння, не позначивши свій одяг світловідбивними елементами, чим спричинив пошкодження автомобіля марки Mercedes-Benz.
У судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненому правопорушенні визнав.
Суддя постановив визнати пішохода винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 127 Адміністративного кодексу та накласти на нього штраф у розмірі 170 гривень. Також він заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.
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