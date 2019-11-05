У Сусвалі, де понад рік не вщухали церковні баталії між УПЦ (МП) та ПЦУ, відбулася перша служба. ФОТО

Матфей відвідав з архіпастирським візитом парафію села Сусваль Оваднівського благочиння, де у місцевому Різдва-Богородичному храмі звершив божественну літургію.



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Зауважують, це перше богослужіння громади у юрисдикції Православної Церкви України. Громада уже рік, як відійшла від Московського патріархату, проте парафіяни не могли відвідувати церкву через конфлікт з УПЦ (МП). Громада ПЦУ, маючи усі дозвільні документи, тільки після засідання круглого столу, яке відбулося 21 лютого у селі Овадне, дійшла до розв'язання цієї проблеми.



На території храму владику Матфея з великою радістю зустріли парафіяни та діти, які привітали архіпастиря віршованими словами й піднесли хліб-сіль.



За літургією йому співслужили: секретар єпархії прот. Юрій Зінчук, благочинний, настоятель храму прот. Сергій Місан та численне духовенство.



Після літургії архієрей звернувся до присутніх з проповіддю, у якій нагадав про тернистий шлях правди яким довелось іти громаді, відстоюючи свої права.



Далі відбувся подячний молебень та хресний хід навколо храму. Богослужіння завершилось уставним многоліттям.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 29 лютого, керівник єпархією єпископвідвідав з архіпастирським візитом парафію села Сусваль Оваднівського благочиння, де у місцевому Різдва-Богородичному храмі звершив божественну літургію.Про це йдеться на сайті Православної церкви України Володимир-Волинської єпархії.Зауважують, це перше богослужіння громади у юрисдикції Православної Церкви України. Громада уже рік, як відійшла від Московського патріархату, проте парафіяни не могли відвідувати церкву через конфлікт з УПЦ (МП). Громада ПЦУ, маючи усі дозвільні документи, тільки після засідання круглого столу, яке відбулося 21 лютого у селі Овадне, дійшла до розв'язання цієї проблеми.На території храму владику Матфея з великою радістю зустріли парафіяни та діти, які привітали архіпастиря віршованими словами й піднесли хліб-сіль.За літургією йому співслужили: секретар єпархії прот., благочинний, настоятель храму прот.та численне духовенство.Після літургії архієрей звернувся до присутніх з проповіддю, у якій нагадав про тернистий шлях правди яким довелось іти громаді, відстоюючи свої права.Далі відбувся подячний молебень та хресний хід навколо храму. Богослужіння завершилось уставним многоліттям.

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