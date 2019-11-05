вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Сусвалі, де понад рік не вщухали церковні баталії між УПЦ (МП) та ПЦУ, відбулася перша служба. ФОТО

У Сусвалі, де понад рік не вщухали церковні баталії між УПЦ (МП) та ПЦУ, відбулася перша служба. ФОТО
Сьогодні, 29 лютого, керівник єпархією єпископ Матфей відвідав з архіпастирським візитом парафію села Сусваль Оваднівського благочиння, де у місцевому Різдва-Богородичному храмі звершив божественну літургію.

Про це йдеться на сайті Православної церкви України Володимир-Волинської єпархії.

Зауважують, це перше богослужіння громади у юрисдикції Православної Церкви України. Громада уже рік, як відійшла від Московського патріархату, проте парафіяни не могли відвідувати церкву через конфлікт з УПЦ (МП). Громада ПЦУ, маючи усі дозвільні документи, тільки після засідання круглого столу, яке відбулося 21 лютого у селі Овадне, дійшла до розв'язання цієї проблеми.

На території храму владику Матфея з великою радістю зустріли парафіяни та діти, які привітали архіпастиря віршованими словами й піднесли хліб-сіль.

За літургією йому співслужили: секретар єпархії прот. Юрій Зінчук, благочинний, настоятель храму прот. Сергій Місан та численне духовенство.

Після літургії архієрей звернувся до присутніх з проповіддю, у якій нагадав про тернистий шлях правди яким довелось іти громаді, відстоюючи свої права.

Далі відбувся подячний молебень та хресний хід навколо храму. Богослужіння завершилось уставним многоліттям.

У Сусвалі, де понад рік не вщухали церковні баталії між УПЦ (МП) та ПЦУ, відбулася перша служба. ФОТО
У Сусвалі, де понад рік не вщухали церковні баталії між УПЦ (МП) та ПЦУ, відбулася перша служба. ФОТО
У Сусвалі, де понад рік не вщухали церковні баталії між УПЦ (МП) та ПЦУ, відбулася перша служба. ФОТО
У Сусвалі, де понад рік не вщухали церковні баталії між УПЦ (МП) та ПЦУ, відбулася перша служба. ФОТО
У Сусвалі, де понад рік не вщухали церковні баталії між УПЦ (МП) та ПЦУ, відбулася перша служба. ФОТО
У Сусвалі, де понад рік не вщухали церковні баталії між УПЦ (МП) та ПЦУ, відбулася перша служба. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сусваль, перше богослужіння, ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вдягайтесь у гарний настрій: в ТРЦ «ПортCity» з’явились весняні колекції одягу та взуття*
Сьогодні, 17:47
У Сусвалі, де понад рік не вщухали церковні баталії між УПЦ (МП) та ПЦУ, відбулася перша служба. ФОТО
Сьогодні, 17:40
Волинські вчителі складали ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
На дорозі Луцьк-Рівне зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: є потерпілі
Сьогодні, 16:30
У Сумах собака врятував жінку, що впала у погріб
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
Представники ПЦУ на Волині попросили допомоги в Зеленського. ВІДЕО Представники ПЦУ на Волині попросили допомоги в Зеленського. ВІДЕО
18 лютий, 22:31
Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО Церковний конфлікт між УПЦ (МП) і ПЦУ у Володимирі: поліція опечатала храм. ФОТО. ВІДЕО
31 січень, 15:42
На Волині священник Московського патріархату не пустив парафіян ПЦУ у храм На Волині священник Московського патріархату не пустив парафіян ПЦУ у храм
05 листопад, 2019, 17:55
У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО У селі на Волині конфлікт через церкву переріс у шарпанину. ВІДЕО
29 липень, 2019, 08:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька MONATIK випустив новий романтичний кліп. ВІДЕО
28 лютий, 10:48
 1
Вдягайтесь у гарний настрій: в ТРЦ «ПортCity» з’явились весняні колекції одягу та взуття*
Сьогодні, 17:47
 0
У Сусвалі, де понад рік не вщухали церковні баталії між УПЦ (МП) та ПЦУ, відбулася перша служба. ФОТО
Сьогодні, 17:40
 0
Волинські вчителі складали ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
 0
На дорозі Луцьк-Рівне зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: є потерпілі
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8