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Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 1 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 1 березня
У Волинській області у неділю, перший день весни, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Видимість 2-4 км.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.


Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 4-9º тепла.

У Луцьку - мінлива хмарність.Вночі без істотних опадів.Вдень невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Видимість 2-4 км. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 0 до 2º тепла, вдень 6-8º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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