Погода в Луцьку та Волинській області на неділю, 1 березня





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Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 4-9º тепла.



У Луцьку - мінлива хмарність.Вночі без істотних опадів.Вдень невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Видимість 2-4 км. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 0 до 2º тепла, вдень 6-8º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у неділю, перший день весни, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень місцями невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Видимість 2-4 км.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 4-9º тепла.У Луцьку - мінлива хмарність.Вночі без істотних опадів.Вдень невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Видимість 2-4 км. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 0 до 2º тепла, вдень 6-8º тепла.

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