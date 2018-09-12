У Луцьку до двох шестикласників, які плавали на саморобному плоті, викликали рятувальників та поліцію





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Про дітей, які плавають на ставку річки Омелянівка, між вулицями Ковельська та Кічкарівська, повідомили свідки близько 16 години на лінію «102».



До приїзду рятувальників, які везли із собою човен, та поліції діти самотужки повернулись до берега, оскільки їх покликала мама. На щастя, така необережність хлопчаків обійшлась без пригод.



Як стало відомо, хлопчики - учні 6 класу.



Головне фото - ілюстративне.



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