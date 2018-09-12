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У Луцьку до двох шестикласників, які плавали на саморобному плоті, викликали рятувальників та поліцію

У Луцьку до двох шестикласників, які плавали на саморобному плоті, викликали рятувальників та поліцію
Двоє хлопців 12-13 років на саморобному плоті плавали річкою Омелянівкою в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Про дітей, які плавають на ставку річки Омелянівка, між вулицями Ковельська та Кічкарівська, повідомили свідки близько 16 години на лінію «102».

До приїзду рятувальників, які везли із собою човен, та поліції діти самотужки повернулись до берега, оскільки їх покликала мама. На щастя, така необережність хлопчаків обійшлась без пригод.

Як стало відомо, хлопчики - учні 6 класу.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, діти, рятувальники, поліція
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