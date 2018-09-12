У Луцьку до двох шестикласників, які плавали на саморобному плоті, викликали рятувальників та поліцію
Сьогодні, 18:20
Двоє хлопців 12-13 років на саморобному плоті плавали річкою Омелянівкою в Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Про дітей, які плавають на ставку річки Омелянівка, між вулицями Ковельська та Кічкарівська, повідомили свідки близько 16 години на лінію «102».
До приїзду рятувальників, які везли із собою човен, та поліції діти самотужки повернулись до берега, оскільки їх покликала мама. На щастя, така необережність хлопчаків обійшлась без пригод.
Як стало відомо, хлопчики - учні 6 класу.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Про дітей, які плавають на ставку річки Омелянівка, між вулицями Ковельська та Кічкарівська, повідомили свідки близько 16 години на лінію «102».
До приїзду рятувальників, які везли із собою човен, та поліції діти самотужки повернулись до берега, оскільки їх покликала мама. На щастя, така необережність хлопчаків обійшлась без пригод.
Як стало відомо, хлопчики - учні 6 класу.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Психолог розповіла, чому підлітки починають вживати наркотики і як розпізнати залежність
Сьогодні, 18:48
У Луцьку до двох шестикласників, які плавали на саморобному плоті, викликали рятувальників та поліцію
Сьогодні, 18:20
Вдягайтесь у гарний настрій: в ТРЦ «ПортCity» з’явились весняні колекції одягу та взуття*
Сьогодні, 17:47
У Сусвалі, де понад рік не вщухали церковні баталії між УПЦ (МП) та ПЦУ, відбулася перша служба. ФОТО
Сьогодні, 17:40
Волинські вчителі складали ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:10
Медіа