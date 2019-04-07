вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку неповнолітні побили дівчину: постраждалу госпіталізували

У Луцьку неповнолітні побили дівчину: постраждалу госпіталізували
Декілька підлітків близько 17.30 на вулиці Ковельській в Луцьку напали на дівчину та побили її.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили свідки інциденту.

Так, зі слів людей, ввечері близько п’яти дівчат 14-річного віку на вулиці напала на іншу дівчину. Підлітки побили її, а потім пограбували.

Як стало відомо, постраждалу госпіталізували у лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побиття, пограбування, підлітки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У луцькому парку замість іподрому зведуть величезний спорткомплекс з готелем
Евакуація людей з Уханя: відповіді на найпоширеніші запитання
ТОП «чисто волинських» валентинок від редакції ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відремонтують дороги на трьох вулицях
Сьогодні, 22:26
У Луцьку неповнолітні побили дівчину: постраждалу госпіталізували
Сьогодні, 21:38
Луцькі патрульні затримали чоловіка у військовому з мачете
Сьогодні, 21:14
Покарали волинянина, який п'яним вибіг на дорогу та потрапив під колеса авто
Сьогодні, 20:55
Військовому з Володимира посмертно присвоїли звання
Сьогодні, 20:20
Схожі новини
Потерпілого госпіталізували: у Луцьку п'яні підлітки побили та пограбували чоловіка. ФОТО Потерпілого госпіталізували: у Луцьку п'яні підлітки побили та пограбували чоловіка. ФОТО
07 квітень, 2019, 12:24
Били та ставили на коліна: на Волині компанія хлопців познущалась над дівчиною Били та ставили на коліна: на Волині компанія хлопців познущалась над дівчиною
04 листопад, 2019, 12:03
На Волині двоє підлітків із Львівщини пограбували чоловіка у квартирі На Волині двоє підлітків із Львівщини пограбували чоловіка у квартирі
28 жовтень, 2019, 17:48
Підлітки жорстоко побили двох дівчат на Запоріжжі. ВІДЕО 18+ Підлітки жорстоко побили двох дівчат на Запоріжжі. ВІДЕО 18+
15 жовтень, 2019, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Співак з Луцька MONATIK випустив новий романтичний кліп. ВІДЕО
28 лютий, 10:48
 1
У Луцьку відремонтують дороги на трьох вулицях
Сьогодні, 22:26
 0
У Луцьку неповнолітні побили дівчину: постраждалу госпіталізували
Сьогодні, 21:38
 0
Луцькі патрульні затримали чоловіка у військовому з мачете
Сьогодні, 21:14
 0
Покарали волинянина, який п'яним вибіг на дорогу та потрапив під колеса авто
Сьогодні, 20:55
 0
Медіа
відео
1/8