У Луцьку неповнолітні побили дівчину: постраждалу госпіталізували





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Так, зі слів людей, ввечері близько п’яти дівчат 14-річного віку на вулиці напала на іншу дівчину. Підлітки побили її, а потім пограбували.



Як стало відомо, постраждалу госпіталізували у лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Декілька підлітків близько 17.30 на вулиці Ковельській в Луцьку напали на дівчину та побили її.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили свідки інциденту.Так, зі слів людей, ввечері близько п’яти дівчат 14-річного віку на вулиці напала на іншу дівчину. Підлітки побили її, а потім пограбували.Як стало відомо, постраждалу госпіталізували у лікарню.

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