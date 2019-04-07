У Луцьку неповнолітні побили дівчину: постраждалу госпіталізували
Сьогодні, 21:38
Декілька підлітків близько 17.30 на вулиці Ковельській в Луцьку напали на дівчину та побили її.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили свідки інциденту.
Так, зі слів людей, ввечері близько п’яти дівчат 14-річного віку на вулиці напала на іншу дівчину. Підлітки побили її, а потім пограбували.
Як стало відомо, постраждалу госпіталізували у лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили свідки інциденту.
Так, зі слів людей, ввечері близько п’яти дівчат 14-річного віку на вулиці напала на іншу дівчину. Підлітки побили її, а потім пограбували.
Як стало відомо, постраждалу госпіталізували у лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відремонтують дороги на трьох вулицях
Сьогодні, 22:26
У Луцьку неповнолітні побили дівчину: постраждалу госпіталізували
Сьогодні, 21:38
Луцькі патрульні затримали чоловіка у військовому з мачете
Сьогодні, 21:14
Військовому з Володимира посмертно присвоїли звання
Сьогодні, 20:20
Медіа