У Луцьку відремонтують дороги на трьох вулицях





Про це в ефірі ГІТ розповіла депутатка Луцької міської ради Алла Надточій, -



Депутатка повідомила, що гроші на це (понад 57 мільйонів гривень) надійдуть з державного бюджету:



"Наше ЖКГ повинно організувати і втілити ці проєкти у життя до кінця року. Ці дороги, які необхідно ремонтува, всі бачать в якому вони стані".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у 2020 році планують відремонтувати дороги на вулицях Дубнівській, Ківерцівській та Карбишева.Про це в ефірі ГІТ розповіла депутатка Луцької міської ради А, - пише ІА Конкурент.Депутатка повідомила, що гроші на це (понад 57 мільйонів гривень) надійдуть з державного бюджету:"Наше ЖКГ повинно організувати і втілити ці проєкти у життя до кінця року. Ці дороги, які необхідно ремонтува, всі бачать в якому вони стані".

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