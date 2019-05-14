У Луцьку відремонтують дороги на трьох вулицях
Сьогодні, 22:26
У Луцьку у 2020 році планують відремонтувати дороги на вулицях Дубнівській, Ківерцівській та Карбишева.
Про це в ефірі ГІТ розповіла депутатка Луцької міської ради Алла Надточій, - пише ІА Конкурент.
Депутатка повідомила, що гроші на це (понад 57 мільйонів гривень) надійдуть з державного бюджету:
"Наше ЖКГ повинно організувати і втілити ці проєкти у життя до кінця року. Ці дороги, які необхідно ремонтува, всі бачать в якому вони стані".
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Про це в ефірі ГІТ розповіла депутатка Луцької міської ради Алла Надточій, - пише ІА Конкурент.
Депутатка повідомила, що гроші на це (понад 57 мільйонів гривень) надійдуть з державного бюджету:
"Наше ЖКГ повинно організувати і втілити ці проєкти у життя до кінця року. Ці дороги, які необхідно ремонтува, всі бачать в якому вони стані".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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