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Депутати Володимира-Волинського хочуть заборони використання поліетиленових пакетів

Депутати Володимира-Волинського хочуть заборони використання поліетиленових пакетів
28 лютого депутати Володимир-Волинської міськради проголосували за звернення до Верховної Ради України щодо вирішення питання заборони на законодавчому рівні використання поліетиленових пакетів в магазинах та точках продажу товарів.

Про це пишуть на офіційному сайті міста.

Беручи до уваги петицію «Заборона реалізації та використання поліетиленових пакетів» Богдана Басніна, що набрала потрібну кількість голосів, відповідно до п. 4.4 «Порядку подання на розгляд електронних петицій до Володимир-Волинської міської ради» міська рада вирішила направити до Верховної Ради України та народного депутата України Ігоря Гузя звернення щодо вирішення на законодавчому рівні питання використання поліетиленових пакетів в магазинах та точках продажу товарів.

Законодавством України не передбачено право органів місцевого самоврядування встановлювати заборону обігу товарів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також встановлювати відповідальність за такі порушення.

Таким чином, питання заборони використання та продажу поліетиленових пакетів повинно, насамперед, вирішуватися централізовано на державному рівні.

Враховуючи зазначене, Володимир-Волинська міська рада звернулася з проханням врахувати пропозицію депутатів при прийнятті у другому читанні проєкту Закону України «Про зменшення кількості пластикових пакетів в цивільному обігу».

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Теги: володимир, пластик, пакет, звернення
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