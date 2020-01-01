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Розповіли, через скільки днів настає одужання від коронавірусу

Розповіли, через скільки днів настає одужання від коронавірусу
У ВООЗ радять виписувати пацієнтів після двох негативних тестів на вірус за три дні після закінчення трьох тижнів з появи симптомів.

Про це повідомляє Корреспондент.

Повне одужання від коронавірусу настає приблизно через 20 днів з дня прояву перших симптомів зараження. Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на експерта й офіційного представника Всесвітньої організації охорони здоров'я Таріка Язаревича.

У своїх висновках експерт послався на дані свіжих досліджень.

"Згідно з нашими клінічними рекомендаціями, пацієнта можна відпустити з лікарні після двох поспіль негативних тестів на вірус, проведених з різницею у добу. Виходячи з доступних на цей момент досліджень, період повного одужання людини з моменту прояву симптомів становить приблизно 20 днів", - сказав Яраревич.

Що стосується вироблення імунітету до коронавірусу, то про це говорити поки зарано, вважають у ВООЗ, оскільки повністю захворювання ще не вивчено. ВООЗ ретельно відстежує всю інформацію, що надходить, про повторні зараження вірусом COVID-19, щоб визначити, наскільки чітко виконуються інструкції організації в кожному конкретному випадку.

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Теги: коронавірус, китай, здоров'я
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