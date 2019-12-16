В Україні зросла середня зарплата





Про це повідомляє Держстат, -



Порівняно з груднем 2019 року, номінальна зарплата штатних працівників у січні 2020 року зменшилася на 12,7%, у відомстві зазначили, що це пов'язано з виплатою працівникам так званої "тринадцятої зарплати".



"Зменшення нарахувань в січні по відношенню до попереднього місяця відбувається щорічно і обумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо", — пояснюють у Держстаті.



Згідно з даними Держстату, в грудні минулого року вона склала 12264 грн, листопаді - 10679 грн, жовтні - 10727 грн., вересні - 10687 грн, серпні - 10537 грн і липні - 10971 грн.



Найбільше зростання середньої зарплати у січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року спостерігалось у:



Миколаївській області (22,7%)

Рівненській області (19,5%)

Хмельницькій області (18,9%)

Львівській та Кіровоградській областях (18,8%)

Сумській області (18,7%)

Чернігівській області (18%)

Найвищий рівень зарплат минулого місяця зафіксували в Києві – 15787 грн, найнижчий – у Тернопільській області – 8181 грн.



Найвищі зарплати в січні отримали працівники фінансового сектору — в середньому 20080 грн. Також високими були зарплати у сфері IT — в середньому 17941 грн в місяць.



У той же час, найнижчі середні заробітки були у медиків (7297 грн в місяць) та у працівників готелів та ресторанів (в середньому 7395 грн в місяць).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні 2020 року середня зарплата українців склала 10727 гривень в місяць, що на 16,3% більше, ніж у січні 2019 року.Про це повідомляє Держстат, - пише Економічна правда.Порівняно з груднем 2019 року, номінальна зарплата штатних працівників у січні 2020 року зменшилася на 12,7%, у відомстві зазначили, що це пов'язано з виплатою працівникам так званої "тринадцятої зарплати"."Зменшення нарахувань в січні по відношенню до попереднього місяця відбувається щорічно і обумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо", — пояснюють у Держстаті.Згідно з даними Держстату, в грудні минулого року вона склала 12264 грн, листопаді - 10679 грн, жовтні - 10727 грн., вересні - 10687 грн, серпні - 10537 грн і липні - 10971 грн.Найбільше зростання середньої зарплати у січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року спостерігалось у:Миколаївській області (22,7%)Рівненській області (19,5%)Хмельницькій області (18,9%)Львівській та Кіровоградській областях (18,8%)Сумській області (18,7%)Чернігівській області (18%)Найвищий рівень зарплат минулого місяця зафіксували в Києві – 15787 грн, найнижчий – у Тернопільській області – 8181 грн.Найвищі зарплати в січні отримали працівники фінансового сектору — в середньому 20080 грн. Також високими були зарплати у сфері IT — в середньому 17941 грн в місяць.У той же час, найнижчі середні заробітки були у медиків (7297 грн в місяць) та у працівників готелів та ресторанів (в середньому 7395 грн в місяць).

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