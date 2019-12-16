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В Україні зросла середня зарплата

В Україні зросла середня зарплата
У січні 2020 року середня зарплата українців склала 10727 гривень в місяць, що на 16,3% більше, ніж у січні 2019 року.

Про це повідомляє Держстат, - пише Економічна правда.

Порівняно з груднем 2019 року, номінальна зарплата штатних працівників у січні 2020 року зменшилася на 12,7%, у відомстві зазначили, що це пов'язано з виплатою працівникам так званої "тринадцятої зарплати".

"Зменшення нарахувань в січні по відношенню до попереднього місяця відбувається щорічно і обумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо", — пояснюють у Держстаті.

Згідно з даними Держстату, в грудні минулого року вона склала 12264 грн, листопаді - 10679 грн, жовтні - 10727 грн., вересні - 10687 грн, серпні - 10537 грн і липні - 10971 грн.

Найбільше зростання середньої зарплати у січні 2020 року порівняно з січнем 2019 року спостерігалось у:

Миколаївській області (22,7%)
Рівненській області (19,5%)
Хмельницькій області (18,9%)
Львівській та Кіровоградській областях (18,8%)
Сумській області (18,7%)
Чернігівській області (18%)
Найвищий рівень зарплат минулого місяця зафіксували в Києві – 15787 грн, найнижчий – у Тернопільській області – 8181 грн.

Найвищі зарплати в січні отримали працівники фінансового сектору — в середньому 20080 грн. Також високими були зарплати у сфері IT — в середньому 17941 грн в місяць.

У той же час, найнижчі середні заробітки були у медиків (7297 грн в місяць) та у працівників готелів та ресторанів (в середньому 7395 грн в місяць).

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Теги: гроші, статистика, зарплата
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