Рукола, рослинне молоко, спаржа: які продукти почали купувати українці





Про це



"Громадяни подорожують світом. Куштують те, чого раніше не знали. Намагаються знайти такі ж продукти в нас. Ще 4-5 років тому в Україні взагалі не вирощували спаржі. Зараз кілька фермерів промислово вирощують цю культуру. Також активно розвивається виробництво нішевих культур і продуктів із них: здорові олії – лляна, з амаранту. Популярним стає гарбузове насіння і продукти з нього", – пояснила Трофімцева.



Додає, що технології у сільському господарстві теж не стоять на місці. Це позначається на розвитку комерційних проєктів як-от вертикальні ферми для вирощування зелені, овочів.



"У світі деякі супермаркети облаштовують вертикальні ферми практично в торгових залах. Продають споживачам свіжу зелень", – каже вона.



Наголошує, що рослинне м’ясо поки що залишається нішею.



"Воно недешеве. І тільки з першого погляду має позитивний вплив на екологію. Щоб виробити таке м’ясо, потрібна соя. Для сої теж вирубують ліси. Крім того, у країнах Азії та Африки середній клас тільки починає пізнавати смак справжнього м’яса. Вони однозначно не захочуть переходити на рослинне. Нам є куди продавати українську яловичину та свинину", – говорить Трофімцева.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці у супермаркетах та ресторанах все частіше запитують руколу, спаржу, безлактозні продукти, рослинне м’ясо. Культура споживання змінюється. Це світова тенденція, розповідає агроексперт Ольга Трофімцева.Про це інформує Agronews."Громадяни подорожують світом. Куштують те, чого раніше не знали. Намагаються знайти такі ж продукти в нас. Ще 4-5 років тому в Україні взагалі не вирощували спаржі. Зараз кілька фермерів промислово вирощують цю культуру. Також активно розвивається виробництво нішевих культур і продуктів із них: здорові олії – лляна, з амаранту. Популярним стає гарбузове насіння і продукти з нього", – пояснила Трофімцева.Додає, що технології у сільському господарстві теж не стоять на місці. Це позначається на розвитку комерційних проєктів як-от вертикальні ферми для вирощування зелені, овочів."У світі деякі супермаркети облаштовують вертикальні ферми практично в торгових залах. Продають споживачам свіжу зелень", – каже вона.Наголошує, що рослинне м’ясо поки що залишається нішею."Воно недешеве. І тільки з першого погляду має позитивний вплив на екологію. Щоб виробити таке м’ясо, потрібна соя. Для сої теж вирубують ліси. Крім того, у країнах Азії та Африки середній клас тільки починає пізнавати смак справжнього м’яса. Вони однозначно не захочуть переходити на рослинне. Нам є куди продавати українську яловичину та свинину", – говорить Трофімцева.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію