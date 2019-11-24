ТОП-5 найбільш небезпечних інфекційних хвороб





Про це



У список небезпечних хвороб потрапив згаданий коронавірус, виявлений в населеному пункті Ухань в Китаї в 2019 році. Цим інфекційним агентом заразилися десятки тисяч людей в різних регіонах світу. Понад 2600 пацієнтів померли від коронавірусу. Хвороба небезпечна наслідками і викликає ураження органів дихання. Її розвиток дивує лікарів масштабами, оскільки коронавірус перетворився на епідемію, здатну прийняти глобальні масштаби.



Далі в списку йде віспа, що з’явилася близько 3000 років тому в Індії або Єгипті. За інформацією ВООЗ, вірус Variola, що викликає цю хворобу, вбив 30% інфікованих. Раніше одним людям віспа понівечила обличчя, а інших – залишила сліпими. У 1980 у ВООЗ заявили про ліквідацію хвороби за рахунок застосування вакцин. Останні зразки вірусу зберігаються в медичних установах США і Росії.



У ТОП-5 потрапила чума, котра викликається бактеріями, проникаючими в організм людини за допомогою укусів комах. Чума збереглася до сьогоднішнього часу і призводить до збільшення лімфатичних вузлів. Хоча фармацевти створили антибіотики проти чуми, смертність від цієї хвороби варіюється в межах 50-60%.



Далі йде малярія, яка спустошила деякі регіони в Африці. На цьому материку на частку названої хвороби припадає 20% випадків смерті серед дітей. Інфекція передається з укусами комарів. При цьому у хворого підвищується температура тіла, з’являється озноб і погіршується самопочуття.



Останнім у списку стоїть грип, від якого у світі помирають 250-500 тисяч осіб. Відзначимо, в останні роки в суспільстві виникає паніка, викликана “невиліковними” формами цієї хвороби. Для профілактики вірусних інфекцій рекомендується регулярно мити руки з милом, уникати місць скупчення людей під час спалаху хвороби, вживати продукти для зміцнення імунітету: лимон, імбир, часник, квашену капусту, фрукти, мед та інші.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На тлі розвитку коронавірусу в Китаї вченими названий ТОП-5 найнебезпечніших інфекційних хвороб в світі. Вони збільшують рівень смертності населення Землі.Про це пише Ukrhealth.У список небезпечних хвороб потрапив згаданий коронавірус, виявлений в населеному пункті Ухань в Китаї в 2019 році. Цим інфекційним агентом заразилися десятки тисяч людей в різних регіонах світу. Понад 2600 пацієнтів померли від коронавірусу. Хвороба небезпечна наслідками і викликає ураження органів дихання. Її розвиток дивує лікарів масштабами, оскільки коронавірус перетворився на епідемію, здатну прийняти глобальні масштаби.Далі в списку йде віспа, що з’явилася близько 3000 років тому в Індії або Єгипті. За інформацією ВООЗ, вірус Variola, що викликає цю хворобу, вбив 30% інфікованих. Раніше одним людям віспа понівечила обличчя, а інших – залишила сліпими. У 1980 у ВООЗ заявили про ліквідацію хвороби за рахунок застосування вакцин. Останні зразки вірусу зберігаються в медичних установах США і Росії.У ТОП-5 потрапила чума, котра викликається бактеріями, проникаючими в організм людини за допомогою укусів комах. Чума збереглася до сьогоднішнього часу і призводить до збільшення лімфатичних вузлів. Хоча фармацевти створили антибіотики проти чуми, смертність від цієї хвороби варіюється в межах 50-60%.Далі йде малярія, яка спустошила деякі регіони в Африці. На цьому материку на частку названої хвороби припадає 20% випадків смерті серед дітей. Інфекція передається з укусами комарів. При цьому у хворого підвищується температура тіла, з’являється озноб і погіршується самопочуття.Останнім у списку стоїть грип, від якого у світі помирають 250-500 тисяч осіб. Відзначимо, в останні роки в суспільстві виникає паніка, викликана “невиліковними” формами цієї хвороби. Для профілактики вірусних інфекцій рекомендується регулярно мити руки з милом, уникати місць скупчення людей під час спалаху хвороби, вживати продукти для зміцнення імунітету: лимон, імбир, часник, квашену капусту, фрукти, мед та інші.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію