Оштрафували лучан, які створили стихійні сміттєзвалища біля будинків
Сьогодні, 08:33
Відділ контролю за благоустроєм та санітарним станом міста провів активну роботу стосовно виявлення та усунення фактів засмічення вулиць на території міста.
Про це пишуть на сторінці луцьких муніципалів у фейсбуці.
Складування будівельних матеріалів, гілля та сміття були виявлені на вулицях: Потебні, Гулака-Артемовського, Митрополита Андрея Шептицького, пр. Відродження.
Відповідальним особам були видані приписи на прибирання території. У разі невиконання вимог приписів буде складено протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ст. 152 КУпАП. Штраф за вказані порушення від 340 до 1360 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть на сторінці луцьких муніципалів у фейсбуці.
Складування будівельних матеріалів, гілля та сміття були виявлені на вулицях: Потебні, Гулака-Артемовського, Митрополита Андрея Шептицького, пр. Відродження.
Відповідальним особам були видані приписи на прибирання території. У разі невиконання вимог приписів буде складено протоколи про адміністративні правопорушення за порушення ст. 152 КУпАП. Штраф за вказані порушення від 340 до 1360 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 1 березня
Сьогодні, 09:10
Оштрафували лучан, які створили стихійні сміттєзвалища біля будинків
Сьогодні, 08:33
ТОП-5 найбільш небезпечних інфекційних хвороб
Сьогодні, 07:21
На ремонт світлофорів у Луцьку виділять понад 9 мільйонів
Сьогодні, 06:12
Медіа