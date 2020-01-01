Курс валют у Луцьку на 1 березня





Євро при купівлі становить – 26,669, продажу – 27,169.



Курс російського рубля: купівля – 0,329, продаж – 0,380.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.849, продаж – 6.299.



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