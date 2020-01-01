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Курс валют у Луцьку на 1 березня

Курс валют у Луцьку на 1 березня
Курс долара у Луцьку: купівля – 24,378, а продаж – 24,710.

Євро при купівлі становить – 26,669, продажу – 27,169.

Курс російського рубля: купівля – 0,329, продаж – 0,380.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.849, продаж – 6.299.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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