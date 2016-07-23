«Бути захищеною – бути собою»: у Луцьку жінок вчать правильно битися





Про це повідомили на



Програма стартувала 29 лютого і триватиме впродовж 10-ти занять. 15 охочих леді будуть вчитися, як правильно захищатись, нападати і надавати першу медичну допомогу.



Ініціювали проведення курсів працівники патрульної поліції Волині, спільно з департаментом сім’ї, молоді та спорту Луцькради. Зазначають, що жінки частіше стають жертвами зловмисників, які, зазвичай, сильніші фізично.







«У патрульній поліції це знають напевне, адже першими прибувають на місце злочинів чи правопорушень і часто, на жаль, вже мають справу з негативними наслідками», – пишуть правоохоронці.



Протягом занять жінки навчаться надавати домедичну допомогу, виконуватимуть певні прийоми, вивчать набір спеціальних вправ, необхідних для самооборони.



Т.в.о. заступника начальника управління Андрій Мідлік впевнений, що ці навчання не залишать байдужими нікого. «Ми хочемо, щоб ви почувались у безпеці. Для цього 24/7 працює патрульна поліція. Але й багато залежить від першої реакції, коли на вас можуть напасти. Тому зичимо вам успіхів та отримання необхідних навичок», - сказав Андрій Вікторович.







На першому занятті учасниці разом з тренерами Дмитром та Олексієм розминались, виконували вправи, слухали теорію та ставили багато запитань. Також вони спробували виконати набір вправ, наприклад, як правильно падати і що робити, аби збити з ніг нападника.







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