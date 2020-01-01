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1 березня – всесвітній день компліменту: що обов’язково потрібно зробити у перший день весни, традиції і прикмети

1 березня – всесвітній день компліменту: що обов’язково потрібно зробити у перший день весни, традиції і прикмети
1 березня - 61-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 304 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 17 лютого Юліанського календаря.

У цей день світ відзначає Всесвітній день компліменту, Всесвітній день імунітету, День боротьби з наркобізнесом, Всесвітній день цивільної оборони та Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення, День «Нуль дискримінації» і День обізнаності про аутоагресію, – повідомляє unian.ua.

Яке сьогодні церковне свято

Православні поклоняються в цей день давньому слов'янському богу весни і родючості Ярилу, в честь якого і названо свято - Ярило, Пров, Данило-новачок. За традицією в цей день люди проводжали зиму і зустрічали весну. Згідно з переказами, в цей день повісився Юда, який зрадив Ісуса Христа. Тому в цей день моляться за близьких людей, щоб у сім'ї не було самогубців.

1 березня – всесвітній день компліменту: що обов’язково потрібно зробити у перший день весни, традиції і прикмети


Ще 1 березня – сьомий день Масляної, який називається «Прощена неділя». Напередодні Великого посту всім варто попросити вибачення у тих людей, перед яким завинили. Прощена неділя є дуже світлим днем перед Великим постом. В останній день Масляної спалюють опудало з соломи.

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні можна багато працювати і виконувати важкі домашні справи.

Прикмети на 1 березня

Здавна існують погодні прикмети на цей день: - ворони каркають голосно – скоро похолодає; - посилився вітер вночі – чекайте рясних опадів і потепління; - перший день весни – тепла, значить ще буде похолодання.

1 березня іменини

Іменини у Павла, Порфирія, Феодула, Самуїла та Іллі.

Пам'ятні дати 1 березня, річниці та події

У 1360 році король Англії Едуард III за 16 фунтів викупив з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який став його камердинером, зброєносцем, а згодом - одним з найвидатніших поетів Англії.

У 1382 році в Парижі відбулося масове побиття збирачів податків.

У 1555 році Нострадамус опублікував свою книгу прогнозів.

У 1565 році в Бразилії була заснована португальська колонія Ріо-де-Жанейро. Через 20 років у місті проживали 4 000 жителів.

1 березня – всесвітній день компліменту: що обов’язково потрібно зробити у перший день весни, традиції і прикмети


У 1638 році В Північну Америку прибули перші поселенці з Швеції.

У 1781 році набрали чинності Статті Конфедерації - перший конституційний документ США.

В 1790 році пройшла перший перепис населення США. За її підсумками в країні проживали 3 929 214 чоловік, включаючи і негрів-рабів, оскільки 3/5 останніх враховувалися при визначенні числа конгресменів від кожного штату. Індіанці в переписі не враховувалися.

У 1869 році Дмитро Менделєєв склав таблицю системи елементів, заснованої на їхній атомній вазі і хімічній схожості.

У 1912 році в Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака, що летить, висота становила 460 м.

У 1928 році у США доктор Герберт Еванс відкрив шостий вітамін, відповідно і названий «вітаміном F».

У 1947 році почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд.

У 1953 році почалося мовлення «Радіо Свободи».

В 1954 році відбулося ядерне випробування Castle Bravo. США підірвали одну з перших водневих бомб потужністю 15 Мт. На деякі атоли Маршаллових островів випало радіоактивне забруднення, зробивши острова непридатними для життя досі. Під радіоактивні опади потрапило японське риболовецьке судно «Щасливий дракон».

У 1962 році в Гарден-сіті (Мічіган) був відкритий перший магазин торговельної мережі «Кей-Март», нині однією з найбільших в Америці.

У 1969 році під час концерту групи The Doors в Майамі за непристойну поведінку був заарештований її лідер Джим Моррісон.

У 1976 році парламент Великобританії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання ременів безпеки стало обов'язковим.

У 1977 році в Києві був відкритий пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді.

У 1978 році останки Чарлі Чапліна були викрадені з його могили у Швейцарії.




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Теги: яке свято, Волинь, Україна, 1 березня, традиції, християнство
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