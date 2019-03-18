На Волині затіяли капітальний ремонт опорної школи за майже 4 мільйони гривень
Сьогодні, 12:59
Виконавця капремонту опорного навчального закладу у Володимир-Волинському районі визначать через аукціон у системі «Prozorro».
Організовує відкриті торги Зарічанська сільська рада, – пише volynonline.
Тендерні пропозиції прийматимть до 11 березня, розпочнуть аукціон 12 березня. Очікувана вартість капітального ремонту опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня» на вулиці Шкільній, 40 в селі Суходоли Володимир-Волинського району становить 3,931 мільйона гривень. Строк виконання робіт – до 31 грудня.
Технічне завдання передбачає утеплення фасаду школи мінеральними плитами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Організовує відкриті торги Зарічанська сільська рада, – пише volynonline.
Тендерні пропозиції прийматимть до 11 березня, розпочнуть аукціон 12 березня. Очікувана вартість капітального ремонту опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня» на вулиці Шкільній, 40 в селі Суходоли Володимир-Волинського району становить 3,931 мільйона гривень. Строк виконання робіт – до 31 грудня.
Технічне завдання передбачає утеплення фасаду школи мінеральними плитами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Перед ким вибачилися депутати Луцькради у Прощену неділю. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
На Волині затіяли капітальний ремонт опорної школи за майже 4 мільйони гривень
Сьогодні, 12:59
На волинській трасі чоловік пропонував гроші поліцейським, аби «залагодити» питання за перевищення швидкості
Сьогодні, 12:30
Медіа