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На Волині затіяли капітальний ремонт опорної школи за майже 4 мільйони гривень

На Волині затіяли капітальний ремонт опорної школи за майже 4 мільйони гривень
Виконавця капремонту опорного навчального закладу у Володимир-Волинському районі визначать через аукціон у системі «Prozorro».

Організовує відкриті торги Зарічанська сільська рада, – пише volynonline.

Тендерні пропозиції прийматимть до 11 березня, розпочнуть аукціон 12 березня. Очікувана вартість капітального ремонту опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня» на вулиці Шкільній, 40 в селі Суходоли Володимир-Волинського району становить 3,931 мільйона гривень. Строк виконання робіт – до 31 грудня.

Технічне завдання передбачає утеплення фасаду школи мінеральними плитами.

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Теги: ремонт, опорна школа, Зарічанська сільська рада, прозоро, тендер
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