На Волині затіяли капітальний ремонт опорної школи за майже 4 мільйони гривень





Організовує відкриті торги Зарічанська сільська рада, – пише



Тендерні пропозиції прийматимть до 11 березня, розпочнуть аукціон 12 березня. Очікувана вартість капітального ремонту опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня» на вулиці Шкільній, 40 в селі Суходоли Володимир-Волинського району становить 3,931 мільйона гривень. Строк виконання робіт – до 31 грудня.



Технічне завдання передбачає утеплення фасаду школи мінеральними плитами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавця капремонту опорного навчального закладу у Володимир-Волинському районі визначать через аукціон у системі «Prozorro» Організовує відкриті торги Зарічанська сільська рада, – пише volynonline Тендерні пропозиції прийматимть до 11 березня, розпочнуть аукціон 12 березня. Очікувана вартість капітального ремонту опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня» на вулиці Шкільній, 40 в селі Суходоли Володимир-Волинського району становить 3,931 мільйона гривень. Строк виконання робіт – до 31 грудня.Технічне завдання передбачає утеплення фасаду школи мінеральними плитами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію