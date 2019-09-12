У Луцьку затримали двох неповнолітніх, які торгували «екстазі»





Виявилось, що це неповнолітній 16-річний хлопець, який хотів залишити так звану «закладку» з речовиною, схожою на психоактивну сполуку амфетамінового ряду (напівсинтетична психоактивна сполука, широко відома під сленговим ім'ям «еекстазі»), – повідомляє



Патрульні повернулись з ним на місце події, викликали слідчо-оперативну групу, повідомили батьків хлопця та ювенальну превенцію.



Провівши розшукові заходи, спільно з працівниками Луцького відділу поліції, патрульні знайшли і другого учасника події, 17-річного лучанина.



Щодо обох тривають слідчі дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 29 лютого, у центральному парку Луцька, правоохоронці побачили двох підозрілих осіб, які, помітивши поліцію, почали втікати вздовж Стиру. Один з хлопців зупинився, кинув в землю поліетиленовий пакетик та побіг далі. Через кілька хвилин його наздогнали біля центрального ринку.Виявилось, що це неповнолітній 16-річний хлопець, який хотів залишити так звану «закладку» з речовиною, схожою на психоактивну сполуку амфетамінового ряду (напівсинтетична психоактивна сполука, широко відома під сленговим ім'ям «еекстазі»), – повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині у Facebook.Патрульні повернулись з ним на місце події, викликали слідчо-оперативну групу, повідомили батьків хлопця та ювенальну превенцію.Провівши розшукові заходи, спільно з працівниками Луцького відділу поліції, патрульні знайшли і другого учасника події, 17-річного лучанина.Щодо обох тривають слідчі дії.

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