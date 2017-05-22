8 березня у ресторації «Брама» в Луцьку співатимуть блюз*
Сьогодні, 11:30
Ресторація «Брама у світ смаків» запрошує відсвяткувати 8 березня.
Святкова програма розпочнеться о 18.30. Саме з цього часу усіх відвідувачів зустрічатимуть з келихом шампанського та фруктами, - повідомляє прес-служба закладу.
З 19.00 у ресторані виступатиме гурт «BoGemiA», який грає музику в стилі блюз, рок та класік.
«Пориньте у легку невимушену атмосферу разом із гуртом «BoGemiA». Зробіть свято особливим та смачним»,- закликають у «Брамі».
Вхід безкоштовний.
Забронювати столик можна за телефоном: (067) 361 35 01.
м.Луцьк, пр. Соборності, 43
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Святкова програма розпочнеться о 18.30. Саме з цього часу усіх відвідувачів зустрічатимуть з келихом шампанського та фруктами, - повідомляє прес-служба закладу.
З 19.00 у ресторані виступатиме гурт «BoGemiA», який грає музику в стилі блюз, рок та класік.
«Пориньте у легку невимушену атмосферу разом із гуртом «BoGemiA». Зробіть свято особливим та смачним»,- закликають у «Брамі».
Вхід безкоштовний.
Забронювати столик можна за телефоном: (067) 361 35 01.
м.Луцьк, пр. Соборності, 43
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