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8 березня у ресторації «Брама» в Луцьку співатимуть блюз*

8 березня у ресторації «Брама» в Луцьку співатимуть блюз*
Ресторація «Брама у світ смаків» запрошує відсвяткувати 8 березня.

Святкова програма розпочнеться о 18.30. Саме з цього часу усіх відвідувачів зустрічатимуть з келихом шампанського та фруктами, - повідомляє прес-служба закладу.

З 19.00 у ресторані виступатиме гурт «BoGemiA», який грає музику в стилі блюз, рок та класік.

«Пориньте у легку невимушену атмосферу разом із гуртом «BoGemiA». Зробіть свято особливим та смачним»,- закликають у «Брамі».

Вхід безкоштовний.

Забронювати столик можна за телефоном: (067) 361 35 01.
м.Луцьк, пр. Соборності, 43

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Теги: Брама, Луцьк, 8 березня, свято, реклама
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