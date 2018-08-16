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На волинській трасі чоловік пропонував гроші поліцейським, аби «залагодити» питання за перевищення швидкості

На волинській трасі чоловік пропонував гроші поліцейським, аби «залагодити» питання за перевищення швидкості
61-річний громадянин України пропонував гроші поліцейським, аби «залагодити» питання за перевищення швидкості.

Випадок трапився сьогодні, 1 березня, на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, – повідомляють патрульні на своїй сторінці у Facebook.

Прилад TruCam зафіксував перевищення швидкості водієм Peugeot. Штраф за таке порушення – 255 гривень. Однак водій вирішив, що може «залагодити» питання без сплати штрафу і запропонував патрульним неправомірну вигоду.

Лейтенанти неодноразово наголосили чоловікові про кримінальну відповідальність за таку пропозицію, однак той настоював на своєму і поклав на переднє сидіння службового автомобіля гроші.

Після цього його затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На волинській трасі чоловік пропонував гроші поліцейським, аби «залагодити» питання за перевищення швидкості

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Теги: порушення, хабар, кримінал, Ковель, швидкість
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