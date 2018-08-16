На волинській трасі чоловік пропонував гроші поліцейським, аби «залагодити» питання за перевищення швидкості





Випадок трапився сьогодні, 1 березня, на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, – повідомляють



Прилад TruCam зафіксував перевищення швидкості водієм Peugeot. Штраф за таке порушення – 255 гривень. Однак водій вирішив, що може «залагодити» питання без сплати штрафу і запропонував патрульним неправомірну вигоду.



Лейтенанти неодноразово наголосили чоловікові про кримінальну відповідальність за таку пропозицію, однак той настоював на своєму і поклав на переднє сидіння службового автомобіля гроші.



Після цього його затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 61-річний громадянин України пропонував гроші поліцейським, аби «залагодити» питання за перевищення швидкості.Випадок трапився сьогодні, 1 березня, на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, – повідомляють патрульні на своїй сторінці у Facebook.Прилад TruCam зафіксував перевищення швидкості водієм Peugeot. Штраф за таке порушення – 255 гривень. Однак водій вирішив, що може «залагодити» питання без сплати штрафу і запропонував патрульним неправомірну вигоду.Лейтенанти неодноразово наголосили чоловікові про кримінальну відповідальність за таку пропозицію, однак той настоював на своєму і поклав на переднє сидіння службового автомобіля гроші.Після цього його затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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