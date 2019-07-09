На утримання доріг волинська громада планує витратити понад мільйон





Про це пише



Організовує аукціон управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради.



Розпочнуть аукціон 12 березня. Очікувана вартість становить 1,038 мільйона гривень. Строк надання послуг – до 31 березня 2021 року.

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