На утримання доріг волинська громада планує витратити понад мільйон
Сьогодні, 20:38
Послуги з експлуатаційного утримання вулично-дорожної мережі Любешівської селищної ради коштуватимуть більше мільйона гривень.
Про це пише volynonline.
Організовує аукціон управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради.
Розпочнуть аукціон 12 березня. Очікувана вартість становить 1,038 мільйона гривень. Строк надання послуг – до 31 березня 2021 року.
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Про це пише volynonline.
Організовує аукціон управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради.
Розпочнуть аукціон 12 березня. Очікувана вартість становить 1,038 мільйона гривень. Строк надання послуг – до 31 березня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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