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На утримання доріг волинська громада планує витратити понад мільйон

На утримання доріг волинська громада планує витратити понад мільйон
Послуги з експлуатаційного утримання вулично-дорожної мережі Любешівської селищної ради коштуватимуть більше мільйона гривень.

Про це пише volynonline.

Організовує аукціон управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради.

Розпочнуть аукціон 12 березня. Очікувана вартість становить 1,038 мільйона гривень. Строк надання послуг – до 31 березня 2021 року.

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Теги: утримання дороги, гроші, ремонт, Волинь
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