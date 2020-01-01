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Перед ким вибачилися депутати Луцькради у Прощену неділю. ВІДЕО

Перед ким вибачилися депутати Луцькради у Прощену неділю. ВІДЕО
У Прощену неділю депутати Луцької міської ради просили вибачення.

Хто в кого і за що – дізнавався «Конкурент».

Сьогодні, 1 березня, – останній день Масниці, остання неділя перед Великим постом. Саме на цей день припадає Прощена неділя. За традицією, православні християни просять один в одного вибачення за всі заподіяні за рік неприємності й образи.




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Теги: Луцькрада, прощена неділя, вибачення
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Сьогодні, 13:50
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