Перед ким вибачилися депутати Луцькради у Прощену неділю. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
У Прощену неділю депутати Луцької міської ради просили вибачення.
Хто в кого і за що – дізнавався «Конкурент».
Сьогодні, 1 березня, – останній день Масниці, остання неділя перед Великим постом. Саме на цей день припадає Прощена неділя. За традицією, православні християни просять один в одного вибачення за всі заподіяні за рік неприємності й образи.
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Хто в кого і за що – дізнавався «Конкурент».
Сьогодні, 1 березня, – останній день Масниці, остання неділя перед Великим постом. Саме на цей день припадає Прощена неділя. За традицією, православні християни просять один в одного вибачення за всі заподіяні за рік неприємності й образи.
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