Наймасштабніший екстремальний туристичний змаг: яким був «Доброволець-2020». ФОТО





Розпочалися зимові туристичні екстремальні змагання у форматі пригодницьких перегон 29 лютого, однак учасники почали з’їжатися ще 28-го увечері, аби лишити всі свої речі, комфортно облаштуватися у школі, де відбувалася ночівля, познайомитися з іншими командами та поринути у справжню атмосферу «Добровольця».



Цьогоріч організатори зареєстрували рекордну кількість охочих побігати історичними стежками — 114 команд, а це – 348 учасників. Усі вони прийшли сюди з різною ціллю, різним рівнем фізичної підготовки та мотивацією подолати обраний маршрут. Так, була можливість спробувати свої сили у трьох категоріях: 1 категорію складності (24 год) підкорювали 26 команд; 2 кс (15 год) зголосились пройти 36 команд; 3 кс (10 год) долали 52 команди.







Організатори підготували більш ніж 80 локацій, серед яких були історичні контрольні пункти, що «важать» більше балів, та технічні пункти на цікавих місцинах, здебільшого таких, куди без мокрих кросівок, болота на штанях і подряпаного обличчя – не дійти.



Аби на фініші учасникам зарахували бали, то біля кожного КП потрібно було зробити фото усім складом команди, щоб було видно номер пункту, карту та щасливі посмішки добровольців. Під час реєстрації гурт отримував одну карту з позначками необхідних місцин, далі – кожен, орієнтувався, як міг: брали компаси, завантажували карти на телефон, слідкували за зорями, деревами чи підглядали, як йдуть досвідченіші учасники.



За історичні пункти команди отримували по 3 бали, за технічні – 1 бал, а точка «J» поблизу озерця важила аж 10 балів. Для учасників, які долали дистанцію третьої категорії, це було ідеальним місцем для привалу і відпочинку.







Організатор заходу та депутат Луцької міської ради Павло Данильчук зазначив, що щороку «Доброволець» збільшується в середньому на 50 учасників.



«Я вважаю, що це – дуже хороша тенденція і показник, який означає, що «Доброволень потрібен не лише організаторам, але й вам», – звернувся він перед стартом до команд.



Завітав на відкриття змагань і брат полеглого героя Василя Мойсея – отець Роман Мойсей, він благословив учасників на вдалі змагання та наголосив допомагати один одному. Після цього освятив команди.







Розпочалися змагання рівно о 10 ранку. Після автоматного залпу натовп рушив кожен за своїми маршрутами, які команди проклали напередодні. Усі розділилися шукати історичні місця та технічні КП, які були то поламаним деревом, то півнчно-східним краєм старої вирубки, то годівничкою на 3-му КП, яку, між іншим, знайшло не так багато учасників. З історичними локаціями було простіше, на карті вони були проілюстровані, тож у завданні знайти церкву у селі труднощів не викликало.







Приємно, що кожна з команд, які зустрічалася на шляху, не були суперниками, навпаки, учасники максимально намагалися допомогти один одному і зорієнтуватися в лісових чагарниках.



Іван Римар вже вдруге бігає на «Добровольці», однак переконує, що таких емоцій, як від цьогорічного змагу минулого разу не отримав.



«Вирішив долучитися до змагань дуже спонтанно, але зовсім не шкодую. Із командою обрали дистанцію на 10 годин і находили-набігали майже 40 кілометрів. Це було дуже цікаво, місцями складно, але нам, як новачкам, щастило. Тішить, що усі тут - дружні і завжди готові прийти на допомогу. Ми також намагалися максимально підтримувати інших учасників. Дуже круто, що в нас організовують такий захід, на наступний «Доброволець» обов'язково піду знову», – каже Іван.







До слова, змаг присвячений не лише історії наших батьків та прабабусь, а й, власне – нашій: полеглим побратимам з 35-ї сотні самооборони Майдану «Волинська Січ». Дехто з них вже були учасниками «Добровольця», а хтось міг би бути зараз. Та вони довели свою відданість Батьківщині не просто фразами, а поклавши на вівтар найцінніше – своє життя.



«Пробігаючи нелегкі маршрути, долаючи непрохідні волинські ліси та болота, відвідуючи історичні «контрольні пункти» хоч на мить згадуйте про молодих хлопців та дівчат, які в різний історичний час боролись за можливість вільно жити на своїй землі. Символічно, що Наш змаг відбувається в останні дні лютого, коли всією країною згадуємо про Подвиг Небесної Сотні. Будьмо гідними цієї перемоги», – наголосили організатори.



Довідково: «Доброволець» – це не лише туристичні змагання, це змагання заради пам’яті, адже спершу захід відбувався на честь одного із засновників Української Повстанської Армії, командира УПА-Північ Клима Савура. А після подій Революції гідності 2014 року захід присвячений загиблим Героям 35 сотні Самооборони Майдану «Волинська Січ». До буремних подій Революції Гідності хлопці, які загинули на Майдані, також брали участь у цих змаганнях.



Фото зі сторінки







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Березовичі Володимир-Волинського району відбувся ювілейний – десятий туристичний змаг стежками героїв – «Доброволець-2020».Розпочалися зимові туристичні екстремальні змагання у форматі пригодницьких перегон 29 лютого, однак учасники почали з’їжатися ще 28-го увечері, аби лишити всі свої речі, комфортно облаштуватися у школі, де відбувалася ночівля, познайомитися з іншими командами та поринути у справжню атмосферу «Добровольця».Цьогоріч організатори зареєстрували рекордну кількість охочих побігати історичними стежками — 114 команд, а це – 348 учасників. Усі вони прийшли сюди з різною ціллю, різним рівнем фізичної підготовки та мотивацією подолати обраний маршрут. Так, була можливість спробувати свої сили у трьох категоріях: 1 категорію складності (24 год) підкорювали 26 команд; 2 кс (15 год) зголосились пройти 36 команд; 3 кс (10 год) долали 52 команди.Організатори підготували більш ніж 80 локацій, серед яких були історичні контрольні пункти, що «важать» більше балів, та технічні пункти на цікавих місцинах, здебільшого таких, куди без мокрих кросівок, болота на штанях і подряпаного обличчя – не дійти.Аби на фініші учасникам зарахували бали, то біля кожного КП потрібно було зробити фото усім складом команди, щоб було видно номер пункту, карту та щасливі посмішки добровольців. Під час реєстрації гурт отримував одну карту з позначками необхідних місцин, далі – кожен, орієнтувався, як міг: брали компаси, завантажували карти на телефон, слідкували за зорями, деревами чи підглядали, як йдуть досвідченіші учасники.За історичні пункти команди отримували по 3 бали, за технічні – 1 бал, а точка «J» поблизу озерця важила аж 10 балів. Для учасників, які долали дистанцію третьої категорії, це було ідеальним місцем для привалу і відпочинку.Організатор заходу та депутат Луцької міської радизазначив, що щороку «Доброволець» збільшується в середньому на 50 учасників.«Я вважаю, що це – дуже хороша тенденція і показник, який означає, що «Доброволень потрібен не лише організаторам, але й вам», – звернувся він перед стартом до команд.Завітав на відкриття змагань і брат полеглого героя– отець, він благословив учасників на вдалі змагання та наголосив допомагати один одному. Після цього освятив команди.Розпочалися змагання рівно о 10 ранку. Після автоматного залпу натовп рушив кожен за своїми маршрутами, які команди проклали напередодні. Усі розділилися шукати історичні місця та технічні КП, які були то поламаним деревом, то півнчно-східним краєм старої вирубки, то годівничкою на 3-му КП, яку, між іншим, знайшло не так багато учасників. З історичними локаціями було простіше, на карті вони були проілюстровані, тож у завданні знайти церкву у селі труднощів не викликало.Приємно, що кожна з команд, які зустрічалася на шляху, не були суперниками, навпаки, учасники максимально намагалися допомогти один одному і зорієнтуватися в лісових чагарниках.вже вдруге бігає на «Добровольці», однак переконує, що таких емоцій, як від цьогорічного змагу минулого разу не отримав.«Вирішив долучитися до змагань дуже спонтанно, але зовсім не шкодую. Із командою обрали дистанцію на 10 годин і находили-набігали майже 40 кілометрів. Це було дуже цікаво, місцями складно, але нам, як новачкам, щастило. Тішить, що усі тут - дружні і завжди готові прийти на допомогу. Ми також намагалися максимально підтримувати інших учасників. Дуже круто, що в нас організовують такий захід, на наступний «Доброволець» обов'язково піду знову», – каже Іван.До слова, змаг присвячений не лише історії наших батьків та прабабусь, а й, власне – нашій: полеглим побратимам з 35-ї сотні самооборони Майдану «Волинська Січ». Дехто з них вже були учасниками «Добровольця», а хтось міг би бути зараз. Та вони довели свою відданість Батьківщині не просто фразами, а поклавши на вівтар найцінніше – своє життя.«Пробігаючи нелегкі маршрути, долаючи непрохідні волинські ліси та болота, відвідуючи історичні «контрольні пункти» хоч на мить згадуйте про молодих хлопців та дівчат, які в різний історичний час боролись за можливість вільно жити на своїй землі. Символічно, що Наш змаг відбувається в останні дні лютого, коли всією країною згадуємо про Подвиг Небесної Сотні. Будьмо гідними цієї перемоги», – наголосили організатори.Фото зі сторінки Доброволець - екстремальні зимові туристичні змагання у Facebook.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію