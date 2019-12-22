Де не буде світла на Волині та у Луцьку 2 березня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. ТП-134, КТП-168, КТП-170 з 9:00-17:00Магазин, водонапірна башта, дитячий садок, столярна майстерня, школа, котельня с. Овадно, вул. Миру, Тополева, Нова, Шкільна, Покровська, Спортивна2. КТП-399 Л-1,2 з 9:00-17:00Бригада с. Хмелів1. Частково ПЛ-10кВ 80-05 з 9:30-16:30с.Низкиничі школа, ФОП Грицак, ФОП Степанець, ФОП Плясецька, ФОП Ковтун, ФОП Лепін, ФОП Лазнік, Монастир. с.Гряди ФАП, ФОП Лазнік, адмінбудинок Сільської ради. с.Низкиничі, с.Гряди, с.Тишковичі провулок№6, 1-41. ПЛ-0,4 кВ від КТП-518 з 09:00-17:00с. Омельно, СВК "Полісся" - приміщення ПАТ "Рожищенський сирзавод" - пункт прийому молока.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-71 з 09:00-17:00СГВК "Мрія"- конюшня с. Одеради, вул. Першотравнева.3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-385 з 09:00-17:00ФОП Януль О.О. - торговий кіоск, с.Башлики, вул.Путилівська, вул.40 років Перемоги,1. ТП-539 РУ-0,4 кВ Ремонт тр-ра 13:30-17:00ПНУ Кондитерський цех, Автоперевезеннявул. Спортивнавул. Туполєвавул. Крушельницькоївул. Телігивул. Молодогвардійськавул. Перемоги1. КТП-61 10:00-16:00с. Усичі: ТзОВ"Птахокомплекс" (свиноферма).2 ПЛ-10 кВ Л-41-01 від ЛР-167 (КТП-534,137,478,139,536, 609, 317, 370, 512, 77, 555, 565) 10:00 – 16:00 ТзОВ "Автоінтеграл", ПАТ "Укрнафта", ФОП Літот В.В., ФОП Мар'юк І.Г., ФОП Стельмашук О.В., ТзОВ "МІКОС",СТ „Діброва”, СТ „Струмівка”, п-ць Лець Ю.В., ФОП Остап'юк І. В., ТзОВ „СВА плюс” с. Липини вул. Рівненьська, с. Струмівка вул. Лисенка, Старицького, Рівненьська, Сагайдачного, Східна, Андріївська, Яблунева, Скляренка, Затишна, Вишнева, Рибалка.3 ПЛ-10 кВ Л-59 (ЗТП-160, КТП-27, 32,408,406,620,334,635,588,387, 409, 426, 568, 599, 596, 616, 637, 662, 707, 729, 741, 764).10:00 – 16:00ПП Гроголь Л.І., ПП Пекот В.Я., ПП Гроголь Н.І., ж/б Цюр, ВАТ „Луцький авторемонтний завод” с.Струмівка, ВАТ „Волиньагрохім”, КООП „Вулик”, ТзОВ „Агро-Союз-Хмельницький”, АТС с.Струмівка, ПП „Добро-Буд-БМ”, ТзОВ „Алкон”, ж/б Чайка О.Ф., ж/б Онищук М.Є., ПП Пеніщук, фірма "Віта-Авто"у формі ТзОВ, ФОП Книш Степан Миколайович, ФОП Линник Валентина Іванівна, ФОП Кучма Олександр Ярославов.1. ЗТП-375 9:00 – 17:00 ЛЛюбомльський професійний ліцей -гуртожитокДит.садок №2 м.ЛюбомльТОВ "Любомль ринок"Магазин "Гріль-бар"ФОП Чуб Андрій АндрійовичТОВ "Надія"Магазини вул.1-го травня (біля ринку) М.Любомль вул.1-го травня.Б.Хмельницького.О.Сацюка. Уласа Самчука.2. ПЛ.-0.4 КТП-41 9:00 – 17:00С.Скрипиці3. ПЛ.-0.4 КТП-334 9:00 – 17:00Смт.Шацьк вул Незалежності, Вишнева, 8-го березня1. КТП-71 10:00 -17:00Магазини, АТС, клуб с. Залізниця вул. Лісоградська, Івана Пасевича, Золотаренка.2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-41 10:00 -17:00Магазин с. Цир вул. 1-го Травня.3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 від КТП-122 10:00 -17:00побут с. Бірки вул. Соборності, Партизанська, Поліська1. ПЛ-Л-7 від ТП-19 9:00-17:00м-н "Наталі",м-н"Любава",м-н"Кавалер",м-н"Домовик","Надра банк",вул.Св. Володимира 6, 8пр. Дружби 101. ПЛ-0,4 кВ ТП-472 9:00-17:00м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка, 125-161.2. ПЛ-0,4 кВ ТП-480 9:00-17:00с.Кременець вул. Тиха. м.Рожище вул.Тичини.3. ПЛ-0,4 кВ ТП-244 9:00-17:00с.Пожарки вул. Зубрівщина.4. ПЛ-0,4 кВ ТП-483 9:00-17:00с.Пожарки артсвердловина. с.Пожарки вул. Середня.5. Л30-03 9:00-17:00м.Рожище ГРП, торговий кіоск. смт.Дубище магазини, торговий кіоск, КНС, водозабір, очисні, пожежна частина, котельня, дитячий садок, відділення зв’язку, с.Рудня АТС, пилорама. с.Ольганівкаовочесховище, ФАП, школа. м.Рожище вул.Кольцова, Лермонтова,Чайковського, Дорошенка, Набережна,115, Промислова, 65-128, Наливайка, 1-13, 2-12, Макаренка, 2-10. смт.Дубище вул. Зелена, 28-44,38,51-77а, 20,26, Грушевського, 12-18,18а-26, Молодіжна, 12-15, Набережна, 1-11. с.Ольганівка вул. Гранична, Лісова.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-177 9:00-17:00с.Любче ГРП-1, адмінприміщення, магазини. с.Любче вул.Жовтнева, Ковельська, Миру.7. Л30-06 9:00-17:00м.Рожище магазини, торговий павільйон, кіоск, кафе “Меридіан”, сирзавод, очисні споруди, виробнича база. м.Рожище вул.Г.Мазепи, Чкалова, К.Шолокадзе, Молодіжна.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-178 9:00-17:00с.Любче торговий кіоск, ППМ, ФАП, кіоск, церква, зернотік. с.Любче вул.Садова, Зелена, А.Савчук.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-8 9:00-17:00с.Тростянка ФАП, клуб, магазин, бригада №4. с.Тростянка вул.Центральна,18-40,39-57,2-16а,1-35, Нова, 1-7.10. ПЛ-0,4 кВ КТП-363 9:00-17:00м.Рожище центр молоді. м.Рожище вул.Незалежності, 61-67, Шевченка,8.1. ПЛ-10кв Л48-01 11:00-17:00Дитячий садок,Школа,Фермерське господарство Ратнівські Аграрії. Торфогранули. с Секунь повністю, с Мизово Пів населеного пункту.2. ПЛ -10 кв Л-93-02 11:00-16:00. Сьомацке Лісництво,Дитячийсадок,Школа,Пожежне Депо,Вишка Київстарт. с Рудня с Кукурікис Сьомаки.Повністю.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 Л-2 10:00-13:00с.Зілов.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-77 Л-1 15:00-16:00Ружинська с/р - школа, КСС, ГРС, с.Ружин.3. ПЛ-10 кВ Л-61-02 від ПС до ЛР-154, КР-309, ЩТП-353 ЩТП-371, КТП-354, КТП-280, КТП-191, КТП-12, КТП-14, КТП-315, КТП-359, КТП-365, КТП-366 10:00-12:00ФОП Білун Л.О., ФОП Літвінович Є,ФГ «Аміла» - ковбасний цех, Соловичівська с/р – дит.садок, школа, котельня, насосна, клуб, АГАТ ЛТД – магазин, ПКЗ, МП «Турія»- цех по виг.авт., пошта, АТС, церква, ФОП Заброда – телятник, КСС, ТзОВ «Оллєс», - столярний цех, с.Соловичі.4. ПЛ-10 кВ Л-61-03 від КР-309,ЛР-112, ЛР-166, КТП-17, КТП-286 13:00-16:30ГРП, РТМР «Тур», ТзОВ «Аміла»- база відпочинку с.Обеніжи, Соловичі.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-185 Л-2 10:00-13:00СВК»Дружба» - артсвердловина с.Купичів