Лучанину, який перебуває на квартирній черзі вже 23 роки, дадуть трикімнатне житло





Про це йдеться у проекті рішення Луцької міськради «Про надання житла», – пише



«Виконавчий комітет міської ради вирішив надати трикімнатну квартиру житловою площею 46,6 кв.м, загальною – 79,6 кв.м Пекару Олександру Івановичу з сім’єю. З квартирного обліку, на якому він перебуває в списку на позачергове забезпечення житлом з 30.01.2012 (в загальній черзі з 24.10.1997), зняти», – йдеться у тексті рішення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанину, який перебуває на квартирній черзі з 1997 року, дадуть житло.Про це йдеться у проекті рішення Луцької міськради «Про надання житла», – пише volynua «Виконавчий комітет міської ради вирішив надати трикімнатну квартиру житловою площею 46,6 кв.м, загальною – 79,6 кв.мз сім’єю. З квартирного обліку, на якому він перебуває в списку на позачергове забезпечення житлом з 30.01.2012 (в загальній черзі з 24.10.1997), зняти», – йдеться у тексті рішення.

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