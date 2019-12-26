Лучанину, який перебуває на квартирній черзі вже 23 роки, дадуть трикімнатне житло
Сьогодні, 18:27
Лучанину, який перебуває на квартирній черзі з 1997 року, дадуть житло.
Про це йдеться у проекті рішення Луцької міськради «Про надання житла», – пише volynua.
«Виконавчий комітет міської ради вирішив надати трикімнатну квартиру житловою площею 46,6 кв.м, загальною – 79,6 кв.м Пекару Олександру Івановичу з сім’єю. З квартирного обліку, на якому він перебуває в списку на позачергове забезпечення житлом з 30.01.2012 (в загальній черзі з 24.10.1997), зняти», – йдеться у тексті рішення.
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Про це йдеться у проекті рішення Луцької міськради «Про надання житла», – пише volynua.
«Виконавчий комітет міської ради вирішив надати трикімнатну квартиру житловою площею 46,6 кв.м, загальною – 79,6 кв.м Пекару Олександру Івановичу з сім’єю. З квартирного обліку, на якому він перебуває в списку на позачергове забезпечення житлом з 30.01.2012 (в загальній черзі з 24.10.1997), зняти», – йдеться у тексті рішення.
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