Через волинську митницю з Білорусі намагалися провезти 3700 пачок контрабандних цигарок





Про це повідомили на



Вчора, 29 лютого, в зону митного контролю пункту пропуску «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби з Республіки Білорусь в’їхав рейсовий автобус напрямку «Брест- Трускавець». Водій автобусу, громадянин України, не задекларував за встановленою формою товар, який підлягає обов’язковому письмовому декларуванню.



Під час повного митного огляду транспортного засобу у технічних відсіках виявили цигарки в загальній кількості 3700 пачок, без акцизних марок України, загальною вартістю 137 тис. грн.



За цим фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду. Покарання за вказане порушення передбачає штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару, а також його конфіскацію.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці попередили чергову спробу незаконного ввезення підакцизних товарів на митну територію України на суму понад 130 тис. грн.Про це повідомили на сайті Волинської митниці Держмитслужби у Facebook.Вчора, 29 лютого, в зону митного контролю пункту пропуску «Доманове» Волинської митниці Держмитслужби з Республіки Білорусь в’їхав рейсовий автобус напрямку «Брест- Трускавець». Водій автобусу, громадянин України, не задекларував за встановленою формою товар, який підлягає обов’язковому письмовому декларуванню.Під час повного митного огляду транспортного засобу у технічних відсіках виявили цигарки в загальній кількості 3700 пачок, без акцизних марок України, загальною вартістю 137 тис. грн.За цим фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вилучили до рішення суду. Покарання за вказане порушення передбачає штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару, а також його конфіскацію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію