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До кінця року у Луцьку хочуть відремонтувати школу на вулиці Львівській

До кінця року у Луцьку хочуть відремонтувати школу на вулиці Львівській
За майже 200 тисяч гривень у Луцьку проведуть поточний ремонт школи № 2, що на вулиці Львівській, 28.

Департамент ЖКГ підписав договір із ПП «Комфорт-інвест-буд», – пише volynonline.

На ці роботи витратять 199,991 тисячі гривень. Строк виконання робіт — до 31 грудня 2020 року.

Власник підприємства — Ярослав Хрупчик.

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Теги: школа, ремонт, Луцьк
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