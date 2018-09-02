До кінця року у Луцьку хочуть відремонтувати школу на вулиці Львівській





Департамент ЖКГ підписав договір із ПП «Комфорт-інвест-буд», – пише



На ці роботи витратять 199,991 тисячі гривень. Строк виконання робіт — до 31 грудня 2020 року.



Власник підприємства — Ярослав Хрупчик.

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