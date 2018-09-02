До кінця року у Луцьку хочуть відремонтувати школу на вулиці Львівській
Сьогодні, 15:30
За майже 200 тисяч гривень у Луцьку проведуть поточний ремонт школи № 2, що на вулиці Львівській, 28.
Департамент ЖКГ підписав договір із ПП «Комфорт-інвест-буд», – пише volynonline.
На ці роботи витратять 199,991 тисячі гривень. Строк виконання робіт — до 31 грудня 2020 року.
Власник підприємства — Ярослав Хрупчик.
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Департамент ЖКГ підписав договір із ПП «Комфорт-інвест-буд», – пише volynonline.
На ці роботи витратять 199,991 тисячі гривень. Строк виконання робіт — до 31 грудня 2020 року.
Власник підприємства — Ярослав Хрупчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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