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У громади на Волині з’явився оригінальний логотип

У громади на Волині з’явився оригінальний логотип
Велимченська ОТГ отримала власний логотип.

Про це голова ОТГ Анастасія Павлович написала на сторінці громади у Facebook.

«В основі бренду Велимченської громади – екологічність, енергія природи та натхнення. В ньому гармонійно поєдналися символи лісу, води, сонця, автори зробили акцент, що громада є колискою пісенності і в центрі логотипу розмістили – соловейка на гілці, який символізує продовження роду, щастя і добро, натхнення і талант. Весь малюнок вміщений у підкову, чим підкреслюється працьовитість краян та налаштовує на успіх. Це поєднання, доносить до кожного з нас: «Велимченська громада – це екологічний простір, динамічна територія працьовитих людей, чистої природи та натхнення», – пише Анастасія Павлович.

У громади на Волині з’явився оригінальний логотип


Логотип визначає відмінності та переваги, які сприятимуть ідентифікації громади в Україні та світі, працюватиме на вироблення ідентичності громади, підвищуватиме соціальну та інвестиційну привабливість. Бренд потрібен громаді для усвідомлення своєї унікальності та створення позитивного іміджу, для промоції громади, реклами місцевих виробників та товарів, залучення інвестицій, туристів, людського капіталу.

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Теги: Велимче, громада, ОТГ, Волинь, бренд
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