Відсьогодні українці не можуть перетинати кордон із РФ за «внутрішніми» документами





Відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року № 1056, – пишуть на сайті



Громадяни України, які раніше вибули за кордон по внутрішньому паспорту чи свідоцтву про народження (для дітей до 16 років) зможуть повернутися в Україну за цими документами.



Такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю. Вони дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження з огляду на низький ступінь захисту цих документів.



Зменшиться ймовірність незаконних вивезень неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливість встановити приналежність документа конкретній дитині.



Під час оформлення особи з внутрішнім паспортом інспектор-прикордонник витрачає значно більше часу, щоб внести у базу даних інформацію про особу (прізвище, ім’я, стать, дата народження, громадянство) та документ (номер, серія, тип). Під час оформлення особи із закордонним паспортом вся ця інформація автоматично зчитується рідерами з машинозчитувальної зони.



У внутрішніх паспортах, на відміну від закордонних, відсутня можливість проставляння відміток про перетинання державного кордону, що часто створює проблеми особам, яким потрібно підтвердити перебування за кордоном (наприклад, у відрядженні).



Громадянам України, які після 1 березня планують перетинати українсько-російський кордон, Державна прикордонна служба рекомендує завчасно подбати про підготовку документів, щоб не мати зайвих клопотів під час прикордонного контролю.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відсьогодні українці не можуть перетинати державний кордон з України в РФ на підставі паспорта громадянина України (так званого внутрішнього паспорта) або свідоцтва про народження.Відповідні зміни передбачені урядовою постановою від 18 грудня 2019 року № 1056, – пишуть на сайті Держприкордонслужби Громадяни України, які раніше вибули за кордон по внутрішньому паспорту чи свідоцтву про народження (для дітей до 16 років) зможуть повернутися в Україну за цими документами.Такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю. Вони дадуть змогу запобігти використанню підробок внутрішніх паспортів та свідоцтв про народження з огляду на низький ступінь захисту цих документів.Зменшиться ймовірність незаконних вивезень неповнолітніх українців за кордон, адже відсутність фото на свідоцтвах про народження не дає можливість встановити приналежність документа конкретній дитині.Під час оформлення особи з внутрішнім паспортом інспектор-прикордонник витрачає значно більше часу, щоб внести у базу даних інформацію про особу (прізвище, ім’я, стать, дата народження, громадянство) та документ (номер, серія, тип). Під час оформлення особи із закордонним паспортом вся ця інформація автоматично зчитується рідерами з машинозчитувальної зони.У внутрішніх паспортах, на відміну від закордонних, відсутня можливість проставляння відміток про перетинання державного кордону, що часто створює проблеми особам, яким потрібно підтвердити перебування за кордоном (наприклад, у відрядженні).Громадянам України, які після 1 березня планують перетинати українсько-російський кордон, Державна прикордонна служба рекомендує завчасно подбати про підготовку документів, щоб не мати зайвих клопотів під час прикордонного контролю.

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