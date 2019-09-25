Луцький палац культури списуватиме автобус «ГАЗ КУБАНЬ» 1988 року





Про це йдеться в рішенні Луцькради від 28 лютого 2020 року, – пише



Цим рішенням КП «Палац культури міста Луцька» дозволили списати з балансу шляхом ліквідації пасажирський автобус «ГАЗ КУБАНЬ» 1988 року випуску, державний номерний знак АС 2131 ВА, що знаходиться у неробочому стані та потребує значного відновлюваного ремонту.



Зазначається, його що первісна вартість становить 7390,00 грн.

Директора Палацу культури зобов'язали у місячний термін після закінчення процедури розбирання та оприбуткування надати відділу управління майном міської комунальної власності звіт щодо списання майна комунальної власності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Палацу культури міста Луцька дозволили списати з балансу пасажирський автобус 1988 року випуску.Про це йдеться в рішенні Луцькради від 28 лютого 2020 року, – пише Конкурент Цим рішенням КП «Палац культури міста Луцька» дозволили списати з балансу шляхом ліквідації пасажирський автобус «ГАЗ КУБАНЬ» 1988 року випуску, державний номерний знак АС 2131 ВА, що знаходиться у неробочому стані та потребує значного відновлюваного ремонту.Зазначається, його що первісна вартість становить 7390,00 грн.Директора Палацу культури зобов'язали у місячний термін після закінчення процедури розбирання та оприбуткування надати відділу управління майном міської комунальної власності звіт щодо списання майна комунальної власності.

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