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Луцький палац культури списуватиме автобус «ГАЗ КУБАНЬ» 1988 року

Луцький палац культури списуватиме автобус «ГАЗ КУБАНЬ» 1988 року
Палацу культури міста Луцька дозволили списати з балансу пасажирський автобус 1988 року випуску.

Про це йдеться в рішенні Луцькради від 28 лютого 2020 року, – пише Конкурент.

Цим рішенням КП «Палац культури міста Луцька» дозволили списати з балансу шляхом ліквідації пасажирський автобус «ГАЗ КУБАНЬ» 1988 року випуску, державний номерний знак АС 2131 ВА, що знаходиться у неробочому стані та потребує значного відновлюваного ремонту.

Зазначається, його що первісна вартість становить 7390,00 грн.
Директора Палацу культури зобов'язали у місячний термін після закінчення процедури розбирання та оприбуткування надати відділу управління майном міської комунальної власності звіт щодо списання майна комунальної власності.

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Теги: автобус, палац культури, Луцьк
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