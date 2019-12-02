Держдіяч і дипломат Павло Клімкін розповідав лучанам про політику України «зсередини»

Павло Клімкін завітав до Луцька, де провів двогодинну зустріч з лучанами та розповів, що далі очікувати від Путіна та яких змін ми зазнали.



Вчора, 29 лютого, відбулася зустріч з українським державним діячем і дипломатом російського походження Павлом Клімкіним. Під час розмови він розповів, що в 7 років вивчив українську мову, а до цього жив в Казахстані. Згодом, вони переїхали до України, бо тато був військовим льотчиком. Крім цього, він знає англійську, німецьку та іспанську мови, розуміє французьку, і наголошує, що кожен має володіти англійською, – пише



Неодноразово лучани задавали питання щодо повернення Криму, на що він відповідав: «Маємо зрозуміти: Путін піде так далеко, наскільки ми його пустимо. Якщо ми не стоятимемо та працюватимемо з нашими друзями й партнерами, то він обов’язково піде далі. Спочатку, це буде український Південь, щоб побудувати Новоросію. Не потрібно його недооцінювати. Ми маємо діяти жорстоко, або ніхто нас не поважатиме. Врешті- решт, ми самі себе не поважатимемо.».



«Українці мають йти вперед. Нам потрібно звільнити Крим і Донбас. І ми це зробимо. Просто не потрібно переставати боротися», – сказав твердо переконаний Павло Клімкін.



Лучан хвилюють питання не лише про Крим, а й про освіту, земельні реферми та пенсії.



«Поки ми не змінимо систему, за якою виплачуються пенсії – нічого не буде. І проблема – не в розмірі пенсії, а в тому, що немає справедливості до людей, які працювали. Але щоб змінити цю систему, потрібно мати політичну волю», – зазначає державний діяч.



Він переконаний, що в Україні навчаються дійсно розумні учні та студенти, проте наша освіта не є досконалою. Багато людей закінчують університети та виїжджають. Він вважає, що у нас має бути безкоштовна шкільна освіта. І, ще проблема в тому, що в навчальних закладах молодь не навчають жити.



Лучан цікавило питання, чи належить Павло Клімкін до будь-яких політичних партій та скільки паспортів він має. Дипломат відповідав, що не належить до жодної політичної партії та має тільки два паспорти: внутрішній та закордонний.



Також розповідав про земельну реформу та як побудувати фермерську Україну. «Курс змінився на 15%. Митниця не добирає 30%. Всі імпортні товари мали бути дешевші. На жаль, змін ми не бачимо», – зазначив Павло Клімкін і додав, що ще одну кризу ми можемо не витримати.



Також дипломат розповів, що українці мають прагнути до єдиної православної церкви: «Або ти йдеш до церкви просто, бо тобі це потрібно, або це якийсь ритуал. Тому, я вважаю, що церква має бути єдина. Ми маємо прагнути. Поступово це владнається.».



Павло Клімкін вважає, що Україна потрібна ЄС більше, ніж навпаки. «Якщо ми змінимось, то у нас є реальний шанс. Він не буде за рік, за три, але він з’явиться. Україна потрібна ЄС більше, ніж навпаки. Оскільки, в Україні є дві фантастичні речі: люди, які справжні, ресурси та земля».



Дипломат зазначив, що ми багато чого не зробили за 6 років саме у внутрішній політиці та пояснює, чому важливо бути політиком 24 години на добу: «Люди хочуть змін. І люди голосували саме за зміни. І що зараз набагато складніше співпрацювати з іншими країнами, особливо з Францією».



Також лучани задавали питання про ставлення щодо створення в Україні приватних військових компаній.



Павло Клімкін мав чітку політичну позицію і переконував, що нам потрібно розуміти, чим ми озброюємо власну армію.



Потім він вів розмову про заборону російських каналів.



«Ні в якому разі ніякі російські ресурси не мають бути дозволені до остаточного визволення Криму. Квоти на українське кіно та пісню мають залишатися на наступні два покоління». Він сподівається, що телевізор припинить своє існування та люди думатимуть самі. І поки у нас не буде народної ініціативи – телевізори казатимуть, куди йти.



Наостанок лучани запитали, чи всі його кадри залишилися в МЗС. Відповідь прозвучала, що майже всі залишилися.



В кінці розмови Павло Клімкін побажав усім успіху та подякував, що є стільки небайдужих лучан, які готові просто порозмовляти.

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