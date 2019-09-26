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Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *

Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Наймодніша подія нашого міста вже вдруге відбулася на території комплексу автомобільних послуг WEST AUTO HUB.

Поціновувачів найсучасніших можних тенденцій вкотре зібрав Lutsk Fashion Weekend, що відбувся 29 лютого.

Вже традиційно ведучими заходу були Анна Тріль та Павло Луцака. Розпочали ж Lutsk Fashion Weekend дещо незвично - із перформансу Марічки Островської під назвою «Перевтілення в себе».

Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *


Під час фешн-вечірки дизайнери презентували весняні колекції. Моделі ходили подіумом в одязі від брендів ZALESOVA, Laktionova, Addiction, СВАРГА, Karol, дизайнера Руслана Хвастова. А жінки з проекту «Краса без меж» демонстрували одяг від Оксани Оксютюк.

Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *


Організатори підготували для відвідувачів розіграші подарунків від Ajour та G-Zone, виступ Марії Хурсенко та танцювальних колективів Social Dance Club SI Bailar та Showbox. Вже традиційно гостей потішили ігристими напоями від ТМ NOVELLINA.

Засновниця Lutsk Fashion Weekend, власниця модельної агенції «Grace Model House» Анна Тріль розповіла, що вдруге локацію WEST AUTO HUB без жодних вагань обрали через те, що тут дуже стильно, сучасно і багато місця, яке ідеально підходить для показів взимку.

Одна з організаторок заходу та топ-менеджер із регіонального розвитку та маркетингу WEST AUTO HUB Вікторія Доманська зазначила, що компанія доклала максимум зусиль для того, аби фешн-подія знову відбулася на найвищому рівні. Для цього залучали спеціалістів, які максимально добре облаштували звук, світло та інші моменти, від яких залежить загальне враження та рівень дійства.

Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *



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Теги: Lutsk Fashion Weekend, WEST AUTO HUB
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