Яким був Lutsk Fashion Weekend. ФОТОРЕПОРТАЖ *
Сьогодні, 16:10
Наймодніша подія нашого міста вже вдруге відбулася на території комплексу автомобільних послуг WEST AUTO HUB.
Поціновувачів найсучасніших можних тенденцій вкотре зібрав Lutsk Fashion Weekend, що відбувся 29 лютого.
Вже традиційно ведучими заходу були Анна Тріль та Павло Луцака. Розпочали ж Lutsk Fashion Weekend дещо незвично - із перформансу Марічки Островської під назвою «Перевтілення в себе».
Під час фешн-вечірки дизайнери презентували весняні колекції. Моделі ходили подіумом в одязі від брендів ZALESOVA, Laktionova, Addiction, СВАРГА, Karol, дизайнера Руслана Хвастова. А жінки з проекту «Краса без меж» демонстрували одяг від Оксани Оксютюк.
Організатори підготували для відвідувачів розіграші подарунків від Ajour та G-Zone, виступ Марії Хурсенко та танцювальних колективів Social Dance Club SI Bailar та Showbox. Вже традиційно гостей потішили ігристими напоями від ТМ NOVELLINA.
Засновниця Lutsk Fashion Weekend, власниця модельної агенції «Grace Model House» Анна Тріль розповіла, що вдруге локацію WEST AUTO HUB без жодних вагань обрали через те, що тут дуже стильно, сучасно і багато місця, яке ідеально підходить для показів взимку.
Одна з організаторок заходу та топ-менеджер із регіонального розвитку та маркетингу WEST AUTO HUB Вікторія Доманська зазначила, що компанія доклала максимум зусиль для того, аби фешн-подія знову відбулася на найвищому рівні. Для цього залучали спеціалістів, які максимально добре облаштували звук, світло та інші моменти, від яких залежить загальне враження та рівень дійства.
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Поціновувачів найсучасніших можних тенденцій вкотре зібрав Lutsk Fashion Weekend, що відбувся 29 лютого.
Вже традиційно ведучими заходу були Анна Тріль та Павло Луцака. Розпочали ж Lutsk Fashion Weekend дещо незвично - із перформансу Марічки Островської під назвою «Перевтілення в себе».
Під час фешн-вечірки дизайнери презентували весняні колекції. Моделі ходили подіумом в одязі від брендів ZALESOVA, Laktionova, Addiction, СВАРГА, Karol, дизайнера Руслана Хвастова. А жінки з проекту «Краса без меж» демонстрували одяг від Оксани Оксютюк.
Організатори підготували для відвідувачів розіграші подарунків від Ajour та G-Zone, виступ Марії Хурсенко та танцювальних колективів Social Dance Club SI Bailar та Showbox. Вже традиційно гостей потішили ігристими напоями від ТМ NOVELLINA.
Засновниця Lutsk Fashion Weekend, власниця модельної агенції «Grace Model House» Анна Тріль розповіла, що вдруге локацію WEST AUTO HUB без жодних вагань обрали через те, що тут дуже стильно, сучасно і багато місця, яке ідеально підходить для показів взимку.
Одна з організаторок заходу та топ-менеджер із регіонального розвитку та маркетингу WEST AUTO HUB Вікторія Доманська зазначила, що компанія доклала максимум зусиль для того, аби фешн-подія знову відбулася на найвищому рівні. Для цього залучали спеціалістів, які максимально добре облаштували звук, світло та інші моменти, від яких залежить загальне враження та рівень дійства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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